El caos en el gabinete de Trump afecta a principales espías de la nación

Washington— Siempre hay drama en Washington en torno al presidente Donald Trump, y el guión suele ser el mismo.En episodios anteriores en el Pentágono , el Departamento de Justicia y en el Departamento de Seguridad Nacional se ha suscitado la renuncia de un secretario del gabinete, ciertos nominados han sido hechos a un lado y otros funcionarios han quedado fuera de la jugada, mientras continúa la lucha por encontrar a alguien que lidere temporalmente una parte vital del gobierno de Estados Unidos.Esta semana fue la comunidad de inteligencia.El esfuerzo del presidente por colocar a un político leal como director nacional de inteligencia para que “controle” a la comunidad causó confusión en la parte superior del aparato de seguridad nacional.El tuit del 28 de julio en el que Trump informó que Dan Coats dejaría puesto de director nacional de inteligencia el próximo 15 de agosto estableció un periodo límite de dos semanas. El hombre que Trump había querido para el trabajo, el representante John Ratcliffe —un republicano de Texas que había hecho una audición en la televisión nacional cuando arremetió contra el ex fiscal especial Robert Mueller en las audiencias ante el Congreso— se destacó por su lealtad política, el atributo más importante para Trump.Pero resultó tener un currículum poco prometedor para los republicanos en el Senado. Ratcliffe tuvo entonces que renunciar a ser considerado para el puesto.Trump luego pasó por alto a Sue Gordon, una espía de carrera que había sido la suplente de Coats, para proponer a un almirante retirado de la Marina y ex comandante del equipo SEAL, Joseph Maguire, como el director interino de inteligencia nacional. Maguire había estado sirviendo como director del Centro Nacional de Lucha Contra el Terrorismo .Todos estos movimientos fueron anunciados en Twitter por Trump, incluyendo la renuncia de Gordon.“Ofrezco esta carta como un acto de respeto y patriotismo, no de preferencia. Debería usted tener a su equipo”, según le escribió a Trump en su carta de renuncia.