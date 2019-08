Antes de suicidarse Epstein fue dejado solo y sin vigilancia

New York.- Se suponía que Jeffrey Epstein, el financiero que se ahorcó en una cárcel federal en Manhattan, debía ser vigilado por guardias cada 30 minutos, pero ese procedimiento no se siguió la noche anterior a su hallazgo, comentó un oficial.

Además, la cárcel había transferido a su compañero de celda y permitió que Epstein fuera alojado solo en una celda, dos semanas después de haber sido retirado de la vigilancia de suicidio, una decisión que también violó el procedimiento normal de la cárcel, dijeron dos funcionarios.

Las revelaciones sobre fallas aparentes en la detención del Sr. Epstein en el Centro Correccional Metropolitano profundizaron las preguntas sobre su suicidio y es muy probable que sean el centro de las investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI.

Las autoridades advirtieron que sus conclusiones iniciales sobre su detención fueron preliminares y podrían cambiar.

La prisión ya ha sido objeto de intensas críticas por no mantener a Epstein bajo vigilancia suicida después de haber sido encontrado en su celda el 23 de julio con heridas que sugerían que había intentado suicidarse.

Una persona con conocimiento de la investigación dijo que cuando se tomó la decisión de sacar a Epstein de la vigilancia de suicidio, la cárcel informó al Departamento de Justicia que tendría un compañero de celda y que un guardia "miraría en su celda" cada 30 minutos.

Pero eso aparentemente no se hizo, dijo la persona.

Altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, miembros del Congreso y los acusadores de Epstein han exigido respuestas sobre por qué no estaba siendo monitoreado más de cerca.

El suicidio de Epstein también ha desatado un torrente de teorías de conspiración infundadas en línea, con personas que sugieren, sin pruebas, que e Epstein fue asesinado para evitar que incriminara a otros.

A lo largo de los años, el círculo social de Epstein había incluido docenas de políticos, ejecutivos de negocios, científicos, académicos y otros notables conocidos, incluido el presidente Trump, el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrew de Gran Bretaña, Leslie H. Wexner y el multimillonario minorista detrás de Victoria's Secret y Bath & Body Works.