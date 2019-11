Dice Warren que está abierta a moratoria sobre deportaciones

Estados Unidos— La senadora Elizabeth Warren dijo este viernes que podría considerar colocar una moratoria a las deportaciones como una maniobra negociadora para presionar al Congreso para que actúe sobre una reforma de inmigración, informó CNN.

Fue cuestionada acerca de esa posibilidad durante un foro que se efectuó en Carolina del Norte organizado por Mijente, un grupo latino, como parte de su serie de conversaciones “El Chisme 2020”.

Presionada después del evento para conocer su disposición para detener las deportaciones, Warren reiteró su apoyo a cambios importantes a la política federal de inmigración y a la reestructuración del ICE.

“DE la manera como yo lo veo, es que necesitamos una reforma de inmigración integral y ya tengo un plan para eso, quiero ampliar la inmigración legal y crear un camino para obtener la ciudadanía, no sólo para el DACA, sino para todos nuestros vecinos y amigos que están aquí el día de hoy. Quiero que sea un camino justo y que se pueda lograr y deseo detener la crisis en la frontera”, le comentó a CNN.

La política de inmigración y las deportaciones, en particular los 3 millones de inmigrantes no autorizados que fueron forzados a salir del país durante la administración Obama, ha sido un punto crítico recurrente en las primarias demócratas.