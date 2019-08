Denuncian a Epstein por traficar a niña

Washington— Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell enviaron a una niña menor de edad a tener relaciones sexuales con el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, el exsenador estadounidense George Mitchell y el administrador de activos Glenn Dubin, entre otros, testificó la víctima en documentos judiciales que se hicieron públicos este viernes.

Virginia Giuffre, ahora adulta, dice que también fue enviada al ejecutivo de modelos Jean Luc Brunel y al fallecido científico del MIT Marvin Minsky, según partes de una declaración que dio en 2016.

El testimonio de Giuffre, quien afirma que fue una "esclava sexual" para Epstein de 2000 a 2002, amplía sus acusaciones anteriores, en documentos judiciales y periódicos, de que se vio obligada a tener relaciones sexuales con el Príncipe Andrew del Reino Unido y con el profesor de derecho Alan Dershowitz de la Universidad de Harvard. Ambos hombres han negado enérgicamente esas acusaciones.

Epstein, un delincuente sexual condenado, enfrenta nuevos cargos penales federales de tráfico sexual de menores. Sin embargo, ninguno de los otros hombres fueron acusados en la demanda resuelta, y no han sido acusados por las autoridades. Pero su aparición en los nuevos periódicos públicos se suma a la lista de aquellos que podrían verse empañados por su aparente asociación con él.

Richardson, en un comunicado, dijo que nunca había conocido a Giuffre, calificó las acusaciones de "completamente falsas" y dijo que durante sus limitadas interacciones con Epstein nunca lo había visto en presencia de niñas menores de edad.

Mitchell dijo que la acusación en los documentos publicados es falsa. En una declaración, dijo que nunca se reunió, habló o tuvo contacto con Giuffre, o supo o sospechó que Epstein tuvo una conducta inapropiada con niñas menores de edad.

Dubin y su esposa, Eva, calificaron las acusaciones de "demostrablemente falsas y difamatorias". En una declaración enviada por correo electrónico, una portavoz agregó: "Los Dubin tienen registros de vuelo y otras pruebas que refutan definitivamente que tales eventos ocurrieron".

Brunel no pudo ser contactado para hacer comentarios y una persona que contestaba los teléfonos en su agencia de modelos declinó hacer declaraciones a la prensa.

En su demanda civil de 2015, Giuffre, de Florida, afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella durante dos años a partir de 2000, cuando tenía 16 años, y que Ghislaine Maxwell participó en el abuso. Giuffre afirmó que Ghislaine Maxwell, hija del difunto editor británico Robert Maxwell, la difamaba llamándola públicamente mentirosa.

Ese caso se resolvió, con un juez que selló unas 2 mil páginas de documentos pero el tribunal de apelaciones confirmó este viernes su orden anterior de revelar esos documentos.

Algunos documentos que se hicieron públicos de inmediato incluyeron correos electrónicos, fotografías y registros de vuelo. Otros se someterán a una revisión judicial adicional para determinar qué más se puede liberar.

El testimonio de Giuffre, del que se adjuntaron algunas partes como exhibiciones a las presentaciones judiciales, incluye su testimonio en respuesta a artículos periodísticos sobre su experiencia, describiendo cómo dijo que había sido contratada por el resort Mar-a-Lago de Donald Trump antes de que Maxwell la cortejara para trabajar como masajista de Epstein.

Después de eso, Giuffre testificó, Maxwell y Epstein comenzaron a enviarla con hombres poderosos.

En una parte del testimonio de Giuffre, el abogado de Maxwell le pidió que "nombrara a las otras personas políticamente conectadas y financieramente poderosas con las que Ghislaine Maxwell le dijo que tuviera relaciones sexuales".

"Me dieron instrucciones de ir con George Mitchell, Jean Luc Brunel, Bill Richardson, otro príncipe que no sé su nombre", dijo. "Un tipo que posee un hotel, una cadena hotelera realmente grande, no recuerdo qué hotel era".

"Había, ya sabes, otro Presidente extranjero, no recuerdo su nombre", dijo. "Hay un montón de ellos que yo sólo ... me cuesta recordarlos a todos".

Más adelante en la declaración, se le preguntó a Giuffre sobre los detalles de su supuesto encuentro sexual con Dubin.

"¿Qué palabras te dijo Ghislaine Maxwell para que fueras a tener sexo con Glenn Dubin?" Dijo el abogado de Maxwell.

"Fue lo mismo todo el tiempo, ¿de acuerdo?" respondió Giuffre. "Quieren que vaya a darles un masaje a estos hombres".

Para Richardson, afirmó Giuffre, fue enviada a Nuevo México, según el documento.

Epstein cumplió 13 meses en la cárcel hace una década luego de declararse culpable de solicitar sexo a menores de edad.

Giuffre ha dicho que emprendió acciones legales porque estaba molesta por ese acuerdo y por un acuerdo federal de no enjuiciamiento que obtuvo al mismo tiempo.

Epstein fue arrestado de nuevo a principios de julio y acusado de tráfico de niñas adolescentes de 2002 a 2005. En esta ocasión se declaró inocente.

Maxwell siempre ha negado que haya estado involucrada en el abuso sexual de niñas menores de edad por parte de Epstein.

Ella había argumentado que los documentos del caso civil deberían mantenerse sellados debido a la naturaleza impactante de las acusaciones. El mes pasado, sus abogados le dijeron a la corte de apelaciones que el "furioso frenesí de alimentación" de los medios justificó mantener los documentos sellados y ella solicitó una nueva audiencia por parte de un panel completo de la corte de apelaciones.