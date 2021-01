Dan 19 policías positivo a Covid tras ataque a Capitolio

Tomada de internet

Estados Unidos— Diecinueve oficiales de la policía dieron positivo para coronavirus dos semanas después del motín en el Capitolio, según dio a conocer este viernes el sindicato que representa a la Policía del Capitolio, publicó CNN.

“Se notificó al sindicato que hay 19 casos positivos confirmados desde el 6 de enero”, comentó Gus Papathanasiou, presidente del Comité del Trabajo del Capitolio de Estados Unidos, a través de un correo electrónico enviado a CNN.

El sindicato no pudo confirmar si los 19 oficiales estuvieron laborando el día del ataque.

Oficiales de salud están preocupados de que la muchedumbre de personas mayormente sin mascarillas, muchos de los cuales estaban gritando y empujando, pudiera haber propagado el virus. Varios oficiales de la policía fueron atacados directamente.

“Yo creo que hay que esperar que esto se convierta en otra oleada. Hubo muchas personas que no usaron mascarillas y no guardaron la distancia social y estuvieron en todo el Capitolio”, comentó el ex director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Dr. Robert Redfield, en una entrevista anterior con el grupo periodístico McClatchy.

Por lo menos cuatro miembros del Congreso también dieron positivo para el coronavirus después del ataque ocurrido a principios de este mes.