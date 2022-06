Cuando Brasil prohibió las píldoras abortivas surgieron los traficantes ¿pasará en EU?

Nueva York.- En noviembre pasado, Xaiana, una estudiante universitaria de 23 años del norte de Brasil, comenzó a intercambiar mensajes de texto con un traficante de drogas en el sur del país. Siguiendo las instrucciones del comerciante, transfirió 1 mil 500 reales (285 dólares), sus gastos de manutención durante varios meses. Luego, esperó tres angustiosas semanas hasta que le llegó por correo un blister de ocho pastillas blancas sin marcar.

Cuando las tomó, tuvieron el efecto que esperaba: se sometió a un aborto con medicamentos en casa con su novio, lo que puso fin a un embarazo de ocho semanas.

Pero Xaiana siguió sangrando durante semanas, una complicación inusual, pero no rara. “Era como una escena de crimen cada vez que me duchaba”, dijo. Tenía miedo de pedir ayuda porque es ilegal que una mujer en Brasil use el fármaco misoprostol para provocar un aborto. Si iba a una clínica, el personal podría descubrir que se había provocado el aborto y denunciarla. La pena por abortar en Brasil es de hasta tres años de cárcel.

“Es el sentimiento más solitario que he sentido en mi vida”, dijo, y pidió ser identificada solo por su nombre por temor a ser procesada.

Después de siete semanas, fue a una clínica de mujeres y admitió haber interrumpido un embarazo. Le hicieron una cauterización simple y nadie la denunció.

Los defensores del derecho al aborto en Estados Unidos han sugerido que un Estados Unidos posterior a Roe diferiría de la era anterior a la legalización del aborto a nivel nacional. Las mujeres que buscan abortar hoy tienen la opción de una terminación médica, usando píldoras de hormonas para hacer que el cuerpo expulse el feto en privado, una práctica aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos.

Pero la ola de leyes estatales desencadenantes que han comenzado a entrar en vigor después del fallo de la Corte Suprema que anuló la Roe el pasado viernes, prohíbe todos los abortos, incluidos los abortos con medicamentos. Para conseguir las pastillas de forma legal, las mujeres tendrán que viajar a los estados donde esté permitido, para una consulta médica, aunque sea por video o teléfono, como exige la FDA.

La trayectoria del acceso a las píldoras abortivas en Brasil puede ofrecer una idea de cómo el aborto con medicamentos puede quedar fuera del alcance y qué puede suceder cuando sucede.

Si bien el aborto quirúrgico fue el objetivo original de la prohibición del aborto en Brasil, la proscripción se expandió después de que el aborto con medicamentos se hizo más común, lo que llevó a la situación actual en la que los traficantes de drogas controlan la mayor parte del acceso a las píldoras. Las mujeres que las obtienen no tienen garantía de la seguridad o autenticidad de lo que están tomando, y si tienen complicaciones, temen buscar ayuda.