Crisis por desempleo en EU puede generar conflictos familiares por dinero

Como asesora financiera, Elyse Foster ayuda a sus clientes a manejar problemas personales difíciles al momento de administrar su dinero. Pero el coronavirus ha traído una capa adicional de complejidad, especialmente en lo que respecta a la familia.

Un cliente le prestó a un hermano desempleado 10 mil dólares. Pero esa buena intención salió mal rápidamente cuando el cliente luego se enteró de que su hijo también necesitaba dinero. "El hijo estaba resentido con el padre por no darse cuenta", dijo Foster, directora ejecutiva de Harbor Wealth Management en Boulder, Colorado.

Otros clientes bien remunerados que tienen parientes en necesidad repentina también se enfrentan a campos minados sobre si prestar y cómo prestar.

A medida que el coronavirus continúa desmantelando los medios de subsistencia en todo el país, los asesores pueden esperar que surjan dramas financieros familiares, según una nueva encuesta de Commonwealth, un grupo sin fines de lucro que investiga las oportunidades financieras y la seguridad para los financieramente vulnerables.

La encuesta, realizada a finales de abril, recolectó respuestas de 944 personas en todo Estados Unidos con ingresos familiares inferiores a 75 mil dólares. Entre ellos, el 16 por ciento de los que habían sido despedidos informaron haber recibido más apoyo financiero de familiares o amigos que antes del 1 de febrero.

Las reglas sobre cuánto prestar y cuándo, y si se espera el reembolso, se escriben en tiempo real, como gran parte de la vida durante la pandemia. "El 20 por ciento de las personas llamará y dirá: ¿puedo permitirme hacer esto?", Dijo Foster. “Pero el otro 80 por ciento está muy decidido y ya se ha comprometido a hacer un préstamo. Así que nos vemos inmediatamente en la necesidad de preguntarnos "¿dónde estoy en el proceso y cómo se va a devolver el préstamo?"

"Antes de hacer el préstamo, piense en cuál es su intención", dijo. "¿Es un regalo o un préstamo?" Si se trata de un préstamo, aconseja escribir una carta formal sobre los términos y presentarla a un tercero. “Y luego realizar el préstamo. No lo menciones en cenas festivas. No des recordatorios. Si no puedes hacerlo, le sugerimos que no haga el préstamo en absoluto".

Una escala móvil de expectativas puede ser clave para mantener la paz, agregó. Cuando un cliente le pidió recientemente que transfiriera 10 mil dólares a sus hijastros, que habían aceptado un préstamo con intereses adjuntos, él le dijo que no esperaba que los hijastros cumplieran.

"Cree que nunca va a recuperar el dinero", dijo. "Y apuesto a que tiene razón. Con los préstamos familiares, a menudo no se recupera".

A medida que la recesión de Covid se profundiza y las personas recurren a cualquier recurso que puedan aprovechar para pagar las facturas, pueden descubrir que la flexibilidad de los familiares se amortigua con una mayor compasión.