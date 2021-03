Crecimiento económico en EU podría aumentar con el plan de estímulo

Nueva York— La economía estadounidense se acelerará casi el doble de lo esperado este año, ya que la próxima aprobación del plan de estímulo de 1.9 billones de dólares del presidente Biden, combinado con un rápido lanzamiento de vacunas, enciende una poderosa recuperación de la pandemia, dijo este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pero los países que están tropezando en el ritmo de sus campañas de vacunación, especialmente los de Europa, corren el riesgo de quedarse rezagados en la recuperación mundial, ya que el hecho de no poder combatir la propagación del virus obliga a los gobiernos a mantener cerradas franjas de sus economías, lo que retrasa la posibilidad de personas para volver a sus vidas normales, dijo la organización.

En su perspectiva semestral, la organización dijo que Estados Unidos se expandiría un 6.5 por ciento este año, por encima del 3.2 por ciento que pronosticó en diciembre. El aumento en la economía más grande del mundo generará suficiente impulso para ayudar a elevar la producción mundial en un 5.6 por ciento, desde una contracción del 3.4 por ciento en 2020.

China, que contuvo el virus antes que otros países, sigue siendo un gran ganador mundial, con un pronóstico de crecimiento del 7.8 por ciento.

Aunque se vislumbra una recuperación mundial, los gastos de los gobiernos destinados a reactivar sus economías tendrán un impacto limitado a menos que las autoridades aceleren los lanzamientos nacionales de vacunas y relajen las medidas de contención del virus, agrega el informe. Si los programas de vacunación no son lo suficientemente rápidos como para reducir las tasas de infección, o si las nuevas variantes se generalizan y requieren cambios en las vacunas, el gasto de los consumidores y la confianza empresarial se verían afectados.

"El estímulo sin vacunas no será tan efectivo porque los consumidores no saldrán haciendo cosas normales", dijo Laurence Boone, economista. "Lo que importa es la combinación de salud y política fiscal".

Ése es especialmente el caso de Europa, y de Alemania y Francia en particular, donde una combinación de mala gestión de la salud pública y programas de vacunación lentos están pesando en la recuperación, a pesar de miles de millones en apoyo gubernamental. Tal gasto "no será completamente efectivo mientras la economía no se reabra", dijo Boone.

Se espera que la economía de la zona euro crezca un 3.9 por ciento este año, un poco más de lo previsto en diciembre, pero más lento que el de Estados Unidos. En Gran Bretaña, que aceleró un lanzamiento nacional de vacunación a finales del año pasado, se espera que la economía crezca un 5.1 por ciento, frente a un pronóstico del 4.2 por ciento.

Se espera que la economía de India crezca un 12.6 por ciento después de una caída del 7.4 por ciento en 2020, agregó la organización.