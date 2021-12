Condenan a exestudiante en EU por incitar a su novio a quitarse la vida

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Una exestudiante de Boston College que le envió a su novio miles de mensajes de texto frenéticos, algunos diciéndole que fuera a suicidarse, antes de que éste finalmente saltara a su muerte, recibió una sentencia suspendida y libertad condicional después de declararse culpable este jueves de homicidio involuntario. En la audiencia en Boston, el juez Robert Ullmann de la Corte Superior del condado de Suffolk le aconsejó a la exalumna Inyoung You, de 23 años, que viviera su vida de una manera que honrara la memoria de su novio, Alexander Urtula, informó The Boston Globe. El juez dijo que esperaba que las acciones de la señora You "hicieran ver a los adolescentes y adultos jóvenes en las redes sociales que este tipo de mensajes, degradar a alguien cuando se siente deprimido, incluso sugerir el suicidio, puede tener consecuencias devastadoras". You recibió una sentencia suspendida de dos años y medio de prisión y 10 años de libertad condicional. La sentencia suspendida significa que puede evitar el tiempo tras las rejas si mantiene los términos de su libertad condicional, que incluyen completar 300 horas de servicio comunitario, continuar el tratamiento de salud mental y abstenerse de obtener ganancias relacionadas con el caso, dijo su abogado. Steven Kim, el abogado You, dijo que la acusada renunció a una apelación pendiente y aceptó "su papel involuntario en la trágica muerte" de Alexander Urtula. En 2019, Urtula, entonces un estudiante de 22 años en Boston College, saltó del estacionamiento Renaissance en Roxbury y murió, aproximadamente una hora antes de graduarse. Durante su relación de 18 meses, You "se involucró en un comportamiento profundamente perturbador y, a veces, implacablemente verbal, física y psicológicamente abusivo hacia Urtula", dijo la fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins, en un comunicado este jueves. El abuso aumentó en frecuencia y severidad en los días previos a su muerte, agregó. En sus mensajes de texto finales, You criticó a Urtula por apagar su ubicación en su teléfono, que habitualmente rastreaba, antes de disculparse e instarlo a detener su intento de suicidio. El acuerdo con la fiscalía se hizo después de consultar a la familia de Urtula, dijo Rollins, y agregó que "creen que esto es algo que Alexander hubiera querido".