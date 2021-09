Buscan la vacuna de refuerzo aunque no esté aprobada

Nueva York— Amy Piccioni no es médica ni científica, pero a medida que la noticia de las innovadoras infecciones por coronavirus en personas vacunadas comenzó a extenderse este verano, analizó una serie de información técnica y, a menudo, contradictoria sobre la necesidad de vacunas de refuerzo del coronavirus. Luego decidió por sí misma, ya no esperaría a que los reguladores federales autorizaran las vacunas de refuerzo, ella buscaría una.

"Los científicos necesitan mucho tiempo para admitir que algunas personas necesitan un refuerzo", dijo Piccioni, de 55 años, quien recibió la vacuna Johnson & Johnson de una dosis en noviembre pasado a través de un ensayo clínico y programó su refuerzo en torno a una visita a su padre en julio, pensando que la protegería en el avión. Entró a su farmacia local, pidió una inyección de Pfizer y la obtuvo sin que le hicieran preguntas.

“Todo en lo que podía pensar era en cuán baja es la tasa de vacunación en algunas áreas”, dijo Piccioni, que vive cerca de Del Mar, California, y goza de buena salud. "Esas dosis no duran para siempre, así que no me sentí culpable por tomar una que probablemente habría caducado".

Si bien decenas de millones de estadounidenses continúan rechazando incluso una primera vacuna contra el Covid-19, un número pequeño, pero creciente, ha buscado inyecciones adicionales a pesar de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aún no las ha aprobado y no está claro quién necesita exactamente una y cuándo.