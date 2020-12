Buscan abogados del DOJ protegerse de batallas partidistas

The New York Times

Washington.- Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder, el Departamento de Justicia ha estado bajo un sostenido ataque, ya que preguntó si los abogados e investigadores que sirven al país eran leales y apoyaban su agenda personal o eran traidores que deberían ser despedidos.

Sin embargo, en el mandato del presidente electo Joseph R. Biden, anteriores y actuales empleados del Departamento esperan que la persona que escoja como procurador general protegerá a la agencia de batallas partidistas y preocupaciones políticas.

Más de 40 actuales y anteriores empleados del Departamento compartieron con The New York Times lo que consideran debe imperar en el Departamento de Justicia. Todos quieren que alguien defienda a los empleados y los proteja de una indebida influencia política, algo que aseguran que el procurador general de Trump no ha podido hacer mayormente o no ha estado dispuesto a hacerlo.

Agregaron que restaurar la independencia del Departamento de la Casa Blanca, reparar la moral e involucrarse tanto en la defensa de la justicia racial y los oficiales que aplican la ley en cuestiones de la raza y justicia penal eran los temas más importantes que enfrentará el líder entrante.

Más de una docena de personas dijeron que esperaban que Biden nominara a Sally Q. Yates, la ex sub-procuradora general de la administración Obama que fue despedida por el presidente Trump por rehusarse a defender su orden ejecutiva de prohibirle la entrada a Estados Unidos a los que provienen de países con mayoría musulmana.

La selección de Biden para el puesto de procurador general ha sido complicada por el hecho de que su hijo, Hunter Biden, está bajo investigación federal por posibles delitos fiscales, lo cual cambió el cálculo sobre la selección.