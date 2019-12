Arremete jefe de la Policía de Houston contra líderes republicanos

Houston.- De pie frente a la oficina del médico forense el lunes, el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, esperó para escoltar a una funeraria el cuerpo de un sargento de la Policía que murió en cumplimiento del deber. Solo dos días antes, el sargento, Christopher Brewster fue asesinado en mientras respondía a una llamada de violencia doméstica, publicó The Washington Post.

Para Acevedo, el incidente fatal podría haberse evitado si Arturo Solís, quien según la policía apretó el gatillo, no hubiera tenido acceso a un arma de fuego en primer lugar.

En declaraciones contundentes a los reporteros fuera de la oficina del médico forense, Acevedo criticó a los líderes republicanos por no autorizar durante meses la Ley de Violencia contra la Mujer, específicamente dirigiéndose al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, y a los senadores Ted Cruz y John Cornyn por no apoyar una disposición que prohibiría a novios o cónyuges, condenados por violencia doméstica, poseer armas de fuego, tal como era el caso de como Solís.

Acevedo acusó a McConnell, a Cruz y a Cornyn de tener demasiado miedo de apoyar la disposición debido a las represalias de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) podría llegar a tomar.

"Todos sabemos en la Policía que una de las principales razones por las que el Senado y Mitch McConnell y John Cornyn y Ted Cruz no están... apoyando la reautorización de Ley de Violencia contra la Mujer es porque a la NRA no le gusta el hecho de que no dejemos que las armas de fuego caigan en manos de aquellos hombres que abusan de sus novias”, dijo Acevedo el lunes.