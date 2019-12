'Algunos judíos de EU no aman lo suficiente a Israel', afirma Trump

Hollywood.- Numerosos grupos judíos arremetieron contra el presidente Donald Trump este fin de semana por su discurso del sábado ante el Consejo Israelí Estadounidense, acusándolo de usar estereotipos antisemitas mientras intentaba cotejar a votantes judíos, informó The Washington Post.

En un discurso de 45 minutos en Hollywood, Florida, Trump trató de convencer a una audiencia judía de que no tenían “otra opción” más que votar por él o perder dinero con los planes de impuestos sobre la riqueza de los contendientes presidenciales demócratas. El presidente, mientras promocionaba la relación de su administración con Israel, también dijo que algunos judíos “no aman lo suficiente a Israel”, recordando el momento en agosto en que cuestionó la lealtad de los judíos que votan por los demócratas.

El Consejo Democrático Judío de América calificó los comentarios del presidente como “profundamente ofensivos” y su uso de los estereotipos como “desmesurado”, diciendo que los comentarios del sábado por la noche “solo refuerzan nuestra creencia... de que Donald Trump es la mayor amenaza para los judíos estadounidenses”.

“Denunciamos enérgicamente estos comentarios viles e intolerantes en los que el presidente, una vez más, usó estereotipos antisemitas para caracterizar a los judíos como impulsados por el dinero e insuficientemente leales a Israel”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva del grupo, Halie Soifer. “Incluso tuvo la osadía de sugerir que los judíos ‘no tienen otra opción’ más que apoyarlo. Los judíos estadounidenses sí tienen una opción, y no es el presidente Trump ni el Partido Republicano, el cual ha sido cómplice en la promulgación de su odiosa agenda”.