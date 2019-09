Agradece Trump colaboración de México en tema migratorio

Naciones Unidas— Donald Trump agradeció el martes la colaboración de México en la lucha contra la inmigración ilegal e incluso elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario estadounidense dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Estados Unidos trabaja estrechamente con México, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá para "preservar la integridad de las fronteras y garantizar la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos".

En ese sentido, dijo, "me gustaría agradecer al presidente López Obrador por la gran cooperación que estamos recibiendo, ya que están despachando 27 mil soldados a nuestra frontera sur". México, añadió, "nos muestra mucho respeto, y yo los respeto a ellos a su vez".

Se pensó que la elección de un izquierdista como presidente de México iba a crear choques con Estados Unidos. Pero Trump, un derechista, y López Obrador no han tenido roces. El mandatario mexicano, de hecho, está esforzándose por contener el tránsito de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, apuntalando una de las prioridades de Trump.

Trump dijo que bajo su gobierno "se han tomado medidas sin precedentes para frenar la inmigración ilegal".

"A todo el que quiera cruzar nuestra frontera ilegalmente, escuche estas palabras: No le paguen a los traficantes. No les paguen a los coyotes", manifestó Trump, usando la expresión en español. "No corran peligro. No hagan correr peligro a sus hijos, porque si logran llegar, no se les permitirá permanecer. Serán devueltos pronto a sus países".