Advierte Obama a candidatos que no se desfasen de los votantes

Washington— El expresidente Barack Obama utilizó su aparición en un evento de importantes donadores que se efectuó el viernes para urgirles a los candidatos demócratas a la presidencia que “pongan mucha atención al lugar en donde están los votantes”, advirtiéndoles que no vayan demasiado lejos en ciertas políticas y eviten desfasarse de los votantes, informó CNN.

Obama comentó que algunos demócratas están escuchando atentamente a los liberales en Twitter y a los activistas progresivos, específicamente destacando los temas como atención médica e inmigración, y agregó que “los electores son menos revolucionarios que los interesados en tener una mejoría” y les aconsejó que no se alejen de ciertos segmentos del electorado y se mantengan “apegados a la realidad”.

El ex presidente hizo notar de manera específica la atención médica y la inmigración, diciendo que las personas son “sumamente cuidadosas” en lo que se refiere a la salud porque “no tienen mucho margen de error”.

Los comentarios de Obama son particularmente notorios debido a que en raras ocasiones ha opinado sobre los candidatos, además de prometer trabajar duro con quien sea que gane la nominación para derrotar al presidente Donald Trump.

También señaló que sus comentarios no pretenden ser una crítica al ala de activistas.