Abarrotan contagiados hospitales de Texas

San Antonio— Por lo menos dos hospitales en Houston están abarrotados con pacientes de coronavirus en esta semana, por lo que los encargados colocaron tiendas de campaña en el exterior.

En Austin, los hospitales ya no tienen camas disponibles en sus unidades de cuidados intensivos. Y en San Antonio, el pico de los casos del virus llegó a niveles alarmantes que no se han visto durante meses, ya que niños tan pequeños como de 2 meses han necesitado oxígeno adicional.

En todo Texas, oficiales de salud advirtieron acerca de esa carga excesiva, afectando a hospitales, una creciente crisis que no se había visto desde principios de febrero, cuando la oleada del virus al final del invierno abrumó el sistema de atención médica.

Más de 10 mil texanos han sido hospitalizados en esta semana y por lo menos 53 hospitales se encuentran a toda su capacidad en las unidades de cuidados intensivos.

“Si esto continúa, creo que no habrá manera de que los hospitales puedan manejar esta crisis. No hay manera de que la región pueda manejar esto. Yo siempre he sido una persona que ve el vaso medio lleno, pero estoy aterrado por lo que está por suceder”, le comentó este martes el Dr. Esmaeil Porsa, oficial de salud de alto rango del Condado Harris, que incluye a Houston, a los legisladores.

En los últimos días Texas ha promediado 12 mil 400 casos nuevos al día, casi el doble de la cifra que se registró hace dos semanas, de acuerdo a la base de datos de The New York Times.