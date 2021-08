Viola administración de Biden decreto sobre niños migrantes

Washington— La administración de Biden está violando los términos de un acuerdo judicial de hace mucho tiempo que requiere ciertas protecciones para los niños migrantes bajo custodia del gobierno, dijeron abogados en una moción presentada ayer en un tribunal federal.

La presentación describe las condiciones "escandalosamente deplorables" en dos refugios de emergencia establecidos en Texas este año para albergar a un número récord de niños atrapados cruzando la frontera con México. Se basa en informes de denunciantes que han trabajado en los refugios, uno en Pecos, Texas, el otro en la base militar de Fort Bliss en El Paso, así como de defensores legales a los que se les permite un acceso limitado.

Según los informes incluidos en la moción, los niños de Fort Bliss vivían en "condiciones sucias" y dormían en espacios grandes con cientos de otros niños. En Pecos, decía la moción, se supone que los niños deben limpiar sus espacios habitables, pero con regularidad carecen de los productos de limpieza adecuados. Muchos de los trabajadores en los refugios son contratistas y tienen poca experiencia en el cuidado de niños en tales situaciones, dijo, lo que ha provocado una atención deficiente y estadías innecesariamente largas.

Según un decreto judicial de 1997, conocido como el asentamiento de Flores, los niños migrantes deben ser transferidos a refugios con licencia estatal con estándares y requisitos específicos para el cuidado, incluida la educación y las actividades recreativas, dentro de los tres días posteriores a la custodia del gobierno.

Si bien muchas de las condiciones descritas en la nueva moción se han informado anteriormente, la acción del lunes tiene el peso del caso Flores, cuyos demandantes presentaron una moción por última vez al comienzo de la pandemia.

"Estas acusaciones definitivamente no reflejan la dirección a la que ha aspirado esta administración", dijo Wendy Young, presidenta de la organización de defensa de los niños Kids in Need of Defense.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el sistema de refugios, no respondió a una solicitud de comentarios.

La administración de Trump fue ampliamente criticada por las condiciones en las que retuvo a los niños migrantes en 2019, el último período en el que los niños llegaron solos a la frontera sur en cantidades elevadas. El presidente Biden había prometido un enfoque más compasivo.