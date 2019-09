Yeidckol advierte a Loera ser transparente

Cuauhtémoc— En su visita por Cuauhtémoc la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, advirtió al delegado estatal de Programas de Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa, por las denuncias en su contra por el presunto uso de programas sociales con una intención proselitista, a que se conduzca por el camino de la transparencia que define el Gobierno federal al señalar, que el presidente de la República “no se la va a perdonar a nadie”.

En torno al trabajo del partido, reiteró el trabajo de auditoría que se habrá de realizar en el padrón de Morena, ya que mencionó que de tener poco más de un millón de afiliados antes del proceso interno, se tienen ahora poco más de tres millones, pero garantizó la posibilidad de la participación de los morenistas en un proceso transparente.

En torno a los señalamientos de nepotismo contra los representantes del Gobierno federal en Chihuahua, mencionó que la Comisión de Honor y Justicia del Partido ha recibido muchas quejas contra el delegado por acciones que van en contra de la intención de trabajar del nuevo Gobierno de la República.

Refirió el caso del delegado por la región de Cuauhtémoc de Programas de Bienestar, Óscar Leos Mayagoitia, del que dijo existe una denuncia sobre la designación de su esposa como titular del ISSSTE, situación que no consideró como lo más adecuado con la forma de actuar del Gobierno federal.

Aclaró que cada representación, tiene su área de acción, en donde no se permite a los representantes del Gobierno federal, la participación en las cuestiones de partido por el nivel de manipulación que se puede llegar a tener, así como la prohibición del partido a permitir ese tipo de conductas proselitistas con el manejo del recurso federal.

Por ello es que recordó la iniciativa del presidente de la República de una consecuencia penal sin derecho a fianza a quien cometa delitos electorales, situación por la que sugirió “al delegado (Juan Carlos Loera) y a todos los que forman parte del Gobierno federal, a que no cometan ese tipo de errores por que el presidente (AMLO) no se las va a perdonar a nadie y no quisiéramos tener alguien emanado de Morena en la cárcel” señaló.