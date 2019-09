'Corral, un tirano represor', acusa senador

Chihuahua— “El gobernador del estado Javier Corral Jurado, se ha convertido en un tirano represor que viola los derechos de los ciudadanos a manifestarse libremente”, señaló el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, al condenar la forma en que autoridades estatales trataron a los maestros y normalistas que exigían una justa asignación de plazas.

Lo anterior, luego de que autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, usaron el sábado pasado la fuerza pública contra mujeres normalistas que bloquearon el acceso a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, para exigir ser escuchados y una solución a sus demandas.

Debido a lo anterior, el senador chihuahuense repudió las “nefastas actitudes represoras” del Gobierno del Estado que usa la fuerza pública en contra de quienes no representan un peligro, cuando en todo el estado los índices delictivos van a la alza y no hacen nada para solucionarlo, añadió.

Dijo Pérez Cuéllar que es lamentable que cada vez que los ciudadanos quieran expresar sus derechos e inconformidades, el estado actúe de manera violenta, golpeado y apresando a quienes no se someten al dominio y autoritarismo del Estado.

Reiteró que es deprimente cómo las autoridades policíacas actuaron en contra de las normalistas que sólo estaban exigiendo un proceso justo y transparente, pero que en vez de encontrar un gobierno de puertas abiertas, como prometió el gobernador, encontraron represión y que se violaran sus derechos constitucionales.

Esto se debe a que el gobierno no cumple en tiempo y forma con su responsabilidad como lo marca la ley vigente en materia educativa, y a la soberbia e incapacidad de algunos funcionarios para solucionar los problemas educativos, puntualizó.

Incluso destacó que funcionarios como el secretario de Educación, Carlos González Herrera y el director de los Servicios Educativos, Manuel Arias Delgado, tienen varias denuncias en su contra y el gobernador Javier Corral no ha hecho nada al respecto, demostrando que en su gobierno del "nuevo amanecer" existe una justicia postiza y selectiva, subrayó.

Ya es tiempo de que el Gobierno del Estado deje de utilizar la fuerza pública para obligar, reprimir y perseguir al magisterio y que en vez de ello privilegie el diálogo y cumpla con la ley en beneficio de la educación, sentenció.