Villarreal llama al gobernador 'Javier Adolfo Corral Hitler'

Chihuahua.- “El personaje que hoy caracterizo representa al gobierno del estado de Chihuahua, y si hubiera que llamarle de alguna manera, bien le vendría el nombre de Javier Adolfo Corral Hitler”, expresó hoy en audiencia penal Alejandro Villarreal Aldaz, exlíder magisterial acusado de peculado, que acudió con bigote y una playera con una esvástica nazi.

Dijo que la llamada Operación Justicia para Chihuahua “refleja con particular claridad el síndrome de la intolerancia política y fascismo con el que aquí se gobierna. Una obra de teatro que ha ridiculizado con escarnio público, social y mediático el nombre, la imagen, la vida privada de algunas personas que tuvimos la “mala suerte” de haber transitado parte de nuestra carrera política por la pasada administración estatal de César Duarte”.

Añadió que “yo no soy duartista, ni priista, ni he sido funcionario público, y aun así he sido expuesto como delincuente a nivel local, nacional e internacional, pues los alcances de las redes sociales no tienen fronteras geográficas”.





Esos comentarios los hizo en la audiencia que se buscaba preparar su juicio oral por una de las causas que le siguen en contra, que se difirió para finales de octubre.

En su pronunciamiento aseveró que desde finales del 2016 fue amenazado con quitarle la vida, despojarlo de su plaza de maestro o privarlo de la libertad. “Mediáticamente fui catalogado como persona non grata para la sociedad, por el verdugo de la educación en nuestro estado el señor Manuel Arias Delgado, a quien responsabilizo principalmente de todo lo que he enfrentado desde entonces”.