Cuauhtémoc, punto estratégico para el trasiego de droga

Ciudad de México— El municipio de Cuauhtémoc considerado como la puerta a la Sierra Tarahumara y consentido de la dirigencia morenista, vive un repunte de hechos violentos al ser usado por grupos criminales como punto estratégico para el trasiego de droga.

De enero a julio pasados, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua registró 93 homicidios violentos en la zona, un promedio de 13 por mes.

Apenas el 20 de agosto, cinco cuerpos, tres de ellos colgados, fueron dejados en dos puentes de la carretera federal 16.

El alcalde Carlos Tena, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha sido respaldado en diversas ocasiones por la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, en medio del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno estatal que encabeza el panista Javier Corral.

Desde que asumió el cargo, en septiembre de 2018, la confrontación comenzó cuando el edil buscó nombrar y manejar a los policías que integrarían el Mando Único en el Municipio, además de arrancar, sin facultades, un programa de regularización de autos chuecos que derivó en su detención el 23 de marzo.

"Si alguien le brinda a Javier Corral un trato digno, aunque no lo merezca, es el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ese ejemplo debiera replicarse por el Gobernador de Chihuahua para con los municipios", dijo Polevnsky el 9 de septiembre pasado, al acudir al primer informe del Edil.

"Yo apoyo al presidente municipal de Morena, al presidente de Cuauhtémoc, con todo, porque tiene la razón".





Trasiego

El municipio de Cuauhtémoc es la tercera ciudad más poblada de Chihuahua y es entrada a la zona serrana.

"Eso la hizo geográficamente relevante para el trasiego de la droga que por ahí transita para llegar al norte", explicó el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche.

Además de ser ruta del trasiego, señaló, el municipio tiene una fuerte actividad comercial que, durante años, ha hecho posible el lavado de dinero.

Prueba de ello, afirmó el Fiscal estatal, es el mercado informal de la compra-venta de dólares.

"Esta región formó parte durante muchos años de la zona de influencia de 'La Línea'. Con la muerte de 'El Indio' surge a la escena 'El Cabo', quien después de un tiempo de formar parte de 'La Línea' y tener una alianza con 'El 80', empieza a tener conflicto con la organización e intenta formar su propia estructura", aseveró Peniche.

"Ahí comienza la serie de eventos como enfrentamientos y ejecuciones. 'El Cabo' escindido de 'La Línea' y 'La Línea' tratando de recuperar esta zona".

En un enfrentamiento registrado en 2017 cayó muerto 'El Cabo', pero sus hermanos y otros delincuentes, de acuerdo con Peniche, continuaron el choque con 'La Línea'.

"Actualmente 'El 11', Edgar Gamboa, hermano de 'El Cabo', es el que encabeza esta estructura criminal, que para sobrevivir buscaron el cobijo del Cártel de Sinaloa", detalló Peniche.

"Han recibido apoyo de Los Salazar tanto en armas como gente y droga y eso mantiene a la región en conflicto".





Conflicto alejado

Jorge Nava, Fiscal de Distrito Zona Norte, a la que pertenece Ciudad Juárez, indicó que la violencia registrada en Cuauhtémoc no repercute directamente en esta frontera.

"Se trata de otra zona del estado, se trata de grupos criminales que aún y cuando se tiene la misma nomenclatura, o se hacen llamar igual, obedecen a estructuras diferentes, a diferentes mandos, a diferentes organizaciones", consideró.

"No tendría un impacto directo a lo que ha sucedido en la zona occidente".

Sin embargo, Nava coincidió en que es la entrada de la sierra de Chihuahua hacia algunas ciudades importantes, como Cuauhtémoc y Chihuahua.

"Y como lo es la ruta hacia Ciudad Juárez por cualquiera de las dos vías", aseveró.

"Se ha puesto énfasis en esta posibilidad de que pudiera tener repercusión, no lo hemos notado, no es una alerta como tal, sin embargo, son alertamientos ante las autoridades preventivas estatales para que se pueda poner especial cuidado, sobre todo en las rutas".