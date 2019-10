Va Esparza ante Judicatura Federal vs tribunales locales

Chihuahua.- El extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jesús Manuel Esparza Flores, detenido desde hace 2 años por presunto desvío de recursos, anunció que sus abogados presentarán una queja ante la Judicatura Federal por resoluciones de tribunales locales en su contra, a los que acusa de tomar acciones con parcialidad y posiblemente hasta tráfico de influencias.

El anuncio lo hizo hoy en su cuenta de Facebook, la cual es controlada por su equipo jurídico, y en el que se especifica el señalamiento hacia el Juzgado Primero, en el que hubo cambio de titularidad pero “los abogados son los mismos”, condenó.

La queja es que no existe justificación para la medida cautelar de prisión preventiva que le impusieron desde hace 2 años en diversas causas penales. “Pese a no estar sentenciados, las autoridades y los actores políticos han decidido exhibirnos mediáticamente como culpables. Hay una evidente corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y una evidente interferencia del Gobernador del Estado”.

En éste sentido asegura que los exfuncionarios, políticos, empresarios y un ex líder sindical del magisterio, se encuentran encarcelados por motivos políticos. “Las medidas cautelares y trato recibido por la autoridad judicial es distinto en cada caso, como dice el refrán popular: dependiendo del sapo es la pedrada”.

Refiere que el Primer Tribunal Colegiado del 17 Circuito ha revertido todas esas decisiones, al determinar que la prisión preventiva no está debidamente fundada ni motivada.

Hace referencia a un artículo llamado Cero Tolerancia a la Corrupción, por Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, en el que describir que la corrupción judicial comprende varios fenómenos, puede incluir la existencia de sobornos, favoritismo a familiares y amigos, interferencia política, extorsión criminal, presión jerárquica, tráfico de influencias o desvíos de fondos presupuestales.

“En mi caso, es evidente que hay interferencia política del Gobernador del Estado Javier Corral Jurado y del Exsecretario General del Gobierno César Jáuregui Robles en el Poder Judicial del Estado e incluso con algunos jueces de distrito, señalo concretamente al Juzgado Primero del Estado”.