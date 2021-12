Urgen al Tribunal a resolver denuncias

Chihuahua– La diputada de Morena María Antonieta Pérez realizó un llamado enérgico, urgente y de conciencia a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Victoria Hernández Acosta, para que inicien el trabajo que les corresponde para resolver el conflicto social que provocó el Grupo Aras.

“Yo haría un llamado de conciencia a la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado para que determine un trabajo extraordinario de parte de quien corresponda, de ella misma y de los jueces que están al servicio del Poder Judicial del Estado, para que tomen el análisis de las carpetas relacionados con el tema Aras”, dijo.

Desde un ángulo ético, la legisladora indicó no comprender cómo los funcionarios encargados de la impartición de justicia pueden ignorar la urgencia y el dolor de los afectados por la financiera.

“La impartición de justicia conlleva el sentido humano para resolver problemas como éste, entonces, no sé cómo se pueden ir de vacaciones con la conciencia tranquila, teniendo un problema social tan fuerte en la puerta del Poder Judicial”, lamentó.

Más allá de los ánimos vacacionales de la institución, la diputada llamó a hacer conciencia sobre los dramas familiares y personales de las personas que invirtieron, muchas de ellas perdiendo los ahorros de toda su vida e incluso ya no pueden pagar los tratamientos médicos para salvar su vida.

“A mí me llegó el caso de una señora paciente de cáncer, me dijo ‘María Antonieta, yo metí el dinero en Aras con tal de tener más dinero para mi tratamiento y ahora no tengo ni un quinto’”, narró la legisladora, quien reprochó que los funcionarios de impartición de justicia vean el asunto desde un ángulo burocrático e insensible.

“Se supone que tenemos una mujer presidenta, porque las mujeres somos más sensibles al tratamiento de las injusticias y la búsqueda de justicia, entonces, yo le hago un llamado urgente a la presidenta para que haga uso de esa sensibilidad que debe caracterizarla para que, en un esfuerzo extraordinario, convoque a quien tenga que convocar y se pongan a trabajar en eso ya”, insistió.

Resaltó que la Fiscalía, la Defensoría y ella, junto con su equipo, no han dejado de trabajar en la recepción de expedientes, “y no es tiempos para descansar, teniendo presente un problema tan grave como el que provocó Aras, y lo mismo deberían hacer los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia”.

“Aquí el llamado urgente y enérgico es a la presidenta, hay una mujer en este puesto tan importante y es necesario que muestre sensibilidad hacia los afectados y le dé celeridad a este asunto, porque ya tuvieron mucho descanso por el Covid y reciben unos sueldos altísimos como para que no puedan sacrificar parte de su tiempo de descanso en estos días para dedicárselos a la comunidad a que ellos se deben”, concluyó.