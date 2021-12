Difieren diputados de PAN y Morena por revocación de mandato

Chihuahua.— Diputados del Congreso del Estado difirieron sobre la situación que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), con la Presidencia de la República, luego de que el consejo por mayoría decidiera dar marcha atrás al proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador.

“Con todo respeto, es una payasada del presidente, porque no se le puede pedir a un órgano electoral que realice una, prácticamente, elección nacional, como es esta payasada de la revocación de mandato, sin que se le asignen los recursos correspondientes”, dijo al respecto la diputada panista y presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda. La panista consideró que el Gobierno Federal maneja información tendenciosa, sin tomar en cuenta que el presupuesto del INE no sólo se utiliza para los asuntos del Consejo. Señaló que la lógica del presidente no toma en cuenta a los 7 mil trabajadores de la institución, que definió como un logro, sobre todo de la izquierda, para tener un organismo electoral que garantice la democracia. “Yo defiendo al INE, y si en algún momento se tienen que hacer manifestaciones o acciones legales para apoyarlo, yo voy a ser una de esas personas que, con toda la fuerza posible, participarán en su defensa”, concluyó.

Se debe revisar cómo gasta el INE su presupuesto

Más que un conflicto entre el INE y la Presidencia, es un conflicto entre el INE y la Constitución, aseguró el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, pues dijo, el órgano electoral se niega a trabajar en algo que es un mandato constitucional. “El INE no puede estar a capricho de los consejeros, tiene que cumplir con lo que establece la Constitución, me parece que los consejeros están errados, el argumento de la insuficiencia presupuestal se debe revisar porque reciben 20 mil millones de pesos cada año, y el año pasado recibieron 25 mil millones”, precisó el legislador. A su ver, el trasfondo de la negativa surge porque al término de la consulta, López Obrador terminaría fortalecido ante la percepción de la ciudadanía, sin embargo, las responsabilidades por omisiones terminarán deslindándose en el Tribunal Federal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.