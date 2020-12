Somos la administración que más ha invertido en educación: Alfredo Lozoya

Hidalgo del Parral.- El alcalde de Parral Alfredo Lozoya Santillán y el diputado profesor Lorenzo Arturo Parga inauguraron nuevas techumbres en las escuelas Solidaridad y José María Luis Mora, con lo que los alumnos de dichas instituciones podrán realizar actividades escolares bajo resguardo de las inclemencias del clima.

El edil parralense fue muy enfático en señalar que dichas obras se realizaron con gestión del diputado Lorenzo Arturo Parga, y reconoció el esfuerzo de padres de familia y maestros para mejorar las condiciones de las escuelas, ya que en las escuelas lo único que hacía falta alguien que tuviera el sentir de apoyar la educación así como la voluntad de Gobierno Municipal.

Agregó: “se ha demostrado que unidos agarrados de las manos ciudadanía y gobierno podemos hacer las cosas perfectamente, por lo que mencionó que debemos manteneros unidos en el camino que los ciudadanos marcaron en el 2016, ya que así no va a haber problema que no podamos resolver, es la muestra de cómo ciudadanos que siempre hacen su trabajo correcto y ordenado son los que pueden resolver en conjunto lo que venga y con esa dinámica no nos va parar nada ni nadie, ni si quiera la pandemia”.

Por su parte, el diputado Parga, indicó que hoy el 100 por ciento de las secundarias tienen una techumbre, la próxima semana el total de preescolares de la ciudad tendrá también un techado en sus canchas, eso se debe a los programas implementados por el Alcalde Alfredo Lozoya Santillán y la participación de los padres de familia, maestros y directivos, por lo que celebró que se de este fuerte impulso a la educación.

En tanto, que en representación de los padres de familias, Ángeles Núñez Velázquez y Lourdes Ponce agradecieron al alcalde Alfredo Lozoya y al diputado Lorenzo Parga por haber tenido la voluntad de establecer este tipo de obras.

La inversión generada es de 1 millones 297 mil 949 pesos en la techumbre de la escuela solidaridad, mientras que en la secundaria Luis Mora se aplicaron 1 millón 687 mil 707 pesos, lo que se reflejará en el beneficio para los cientos de estudiantes que acuden a dichas instituciones educativas.