‘Sólo Federación puede pedir intervención de Interpol’

Chihuahua.— El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, puntualizó que para que alguna instancia de orden internacional dé seguimiento al caso de Aras Business Group, debe existir primero una petición por parte del Gobierno federal, pues las autoridades locales no tienen competencia para hacer estas solicitudes.

En ese mismo sentido se pronunció el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, pues comentó que solicitar que sea la Interpol la que intervenga en el caso de Aras no depende directamente del Estado, ya que se requiere de la intervención de la Federación y explicó que están en comunicación con el Gobierno de México debido a que mucha de la información que se requiere para los procesos legales es manejada por instancias federales.

Lo anterior, luego de que la legisladora local de Morena, María Antonieta Pérez, instara a las autoridades a recurrir a organismos internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para frenar un fraude masivo en México y otros países, ya que Aras constituyó una nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada, desde el pasado 18 de febrero en Panamá, con una capital social de 10 mil dólares americanos.

Fierro Duarte explicó que por el momento no se puede detallar si el traslado de la firma Aras hacia Panamá, podría incidir en la carpeta de investigación que se abrió en el fuero local por las 2 mil 546 querellas que han promovido personas afectadas por el incumplimiento de pago de sus rendimientos y su inversión inicial.

“En este caso, ya con los avances que hay, no puedo revelar lo que contiene la carpeta. Es darles pistas a los abogados”, dijo.

Por su parte, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, que tiene la mayor cantidad de denuncias recibidas, manifestó que los avances de las indagatorias que se siguen en el fuero común arrojan indicios sobre la comisión de delitos del fuero federal que deben ser investigadas por organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, sin embargo, no se han acercado para pedir algún reporte sobre los expedientes que tiene el Ministerio Público estatal para iniciar con sus propias carpetas de investigación.

“Yo opino que hay delitos federales, que pudiera haberlos al menos, y puede haber denuncias en esa instancia, igual las instituciones reguladoras del fuero federal, y eso no excluye el que se pueda intentar o se busque responsabilizar en el fuero común en materia penal”, apuntó.

Por otra parte, expresó que la FGE aún considera que pueden constituirse ilícitos del fuero común, por lo que el MP local sí ha peticionado datos a las diversas instancias del Gobierno federal para robustecer los expedientes y, aunque aún no tienen una respuesta, aseguró que hay voluntad por parte de éstas para entregar información lo más pronto posible.

“A veces cuando sucede que un caso tenga impacto nacional e internacional lo que cambia es la competencia a fuero federal, pero no he analizado en este tema, pero en nuestra competencia y en los hechos que analizamos, consideramos que corresponden al fuero común. Es a través de la Federación, no somos un estado soberano, somos sólo una entidad federativa”, acotó.