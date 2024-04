Sheinbaum debe fundamentar su denuncia: Maru Campos

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván indicó que la acción en casa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar no era contra él, era contra su arrendador investigado por enriquecimiento ilícito.

“Me anunció hoy Claudia Sheinbaum que me iba a denunciar como gobernadora. Bueno, ella es libre de hacer lo que quiera. Nada más que ahora sí apegada también a derecho. Que funde y motive por qué esa denuncia contra una servidora”, fueron las palabras de la mandataria del estado de Chihuahua luego del anuncio desde Morena de que la candidata presidencial por dicho partido presentaría una denuncia en su contra por “intromisión en las elecciones”.

Durante su visita al municipio de Jiménez la mandataria expresó que en el caso que derivó en este amago de denuncia en el que el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar fue desalojado de su vivienda por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción esto no se realizó en contra de Pérez Cuéllar, sino de su arrendador.

“Es muy importante que transmitamos este mensaje a los chihuahuenses. La casa no era del alcalde, la casa la tenía rentada a una persona que está denunciada por enriquecimiento ilícito. LA acción no era contra el alcalde en sí, era contra esta persona acusada. Al alcalde le tocó la mala suerte de rentarle a no sé quién, que dicen que es una de sus manos derechas”, puntualizó.

Pero bueno, yo creo que él es un alcalde apegado a la ley y que fue una medida de aseguramiento. No fue un cateo, ni allanamiento. Fue apegado a la ley a la constitución y también a sus derechos civiles y políticos”, abundó.

Cuestionada sobre la persecución política de la que se acusa a la mandataria dijo que en ningún momento se vio, el alcalde con licencia, perjudicado por dicha acción. “Él no tiene ningún menoscabo a sus derechos políticos, él puede seguir compitiendo. Estamos respetando sus derechos políticos”, dijo.