Denunciará Sheinbaum a Maru Campos por 'intromisión en elecciones'

Chihuahua.- La candidata a la presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, presentará una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, derivada de lo que desde el partido Morena se consideró una “intromisión en el proceso electoral”. Así lo informó Carlos Castillo, delegado de la candidata Sheinbaum en rueda de prensa esta mañana.

Esta denuncia se presentará luego de que el día de ayer el alcalde con licencia y quien busca su reelección en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fuera desalojado de la casa que habita en el fraccionamiento Campestre, junto a su familia por una investigación de la Fiscalía Anticorrupción contra el arrendatario de este inmueble.

“En estos días la candidata Claudia Sheinbaum presentará una denuncia en contra de la gobernadora Maru Campos por intromisión en el proceso electoral. Hace un par de días hubo una reunión de Marko Cortés con los gobernadores de Acción Nacional quienes recibieron la orden de impedir a toda costa el triunfo de Morena en los estados que ellos gobiernan el 2 de junio”, apuntó Castillo.

El delegado no dio más detalles de la denuncia ni en qué consiste, ante qué instancia, etc., pues dijo no querer “espoilear”, el anuncio por parte de la candidata que podría darse este miércoles. Pues será la candidata quien dé la información pertinente.

“El hecho que sucedió ayer en Ciudad Juárez no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia en la que se utilizan las instituciones en favor de un partido político”, abundó.

Consideró que como lo denunció el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, en el Congresom; hay un nado sincronizado entre instituciones del estado. Recordó que primero el Tribunal Estatal Electoral buscó sancionar de manera irregular e infundada a candidatos y candidatas a diputaciones locales, proceso que se mantiene contra de Estrada.

Señaló que también hay acciones en contra de regidores, entre otras situaciones en las que consideró se utiliza a las instituciones del estado para coartar el derecho ciudadano a la democracia.

Asimismo Cuahtémoc Estrada, y la presidenta del partido a nivel estatal, Brighite Granados, exigieron que la gobernadora “saque las manos del proceso electoral” y acusaron una persecución política. Por último Castillo responsabilizó a la gobernadora por cualquier cosa que suceda a los candidatos de Morena.