Nunca he pertenecido a Movimiento Ciudadano: América García

Chihuahua.- Luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocara la candidatura de la diputada de Morena, América García, quien llegó al Congreso bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, la legisladora aseguró que el asunto corresponde a una venganza política de la Gobernadora María Eugenia Campos, a través del diputado Francisco Sánchez.

García Soto, dijo que nunca ha pertenecido a Movimiento Ciudadano, y por lo tanto y bajo su óptica, el argumento del Tribunal con relación a que no puede acreditar haber renunciado a dicho partido político, carece de validez.

El órgano determinó que no existen elementos suficientes para concluir que cumplió con el requisito de renunciar a MC, partido que la llevó al Poder Legislativo, por lo menos un año y medio antes de la jornada electoral.

“Yo no tengo duda alguna, esto es un revanchismo político, esto se llama María Eugenia Campos Galván, aquí está mi credencial de elector y mi clave de elector para que chequen mi militancia de Morena acreditada, y tengo también acreditado en donde el presidente de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, fue parte de la Junta de Coordinación Política cuando yo me retiro de ese partido, gracias a Dios. Nunca he pertenecido a MC como militante”, declaró la inconforme.

Resaltó que a su juicio, en Chihuahua, Movimiento Ciudadano sirve a los intereses del Gobierno Estatal panista, y se dijo víctima de persecución política junto con el diputado Cuauhtémoc Estrada, porque van ganando la batalla electoral en territorio.

Comentó aún no estar notificada sobre la resolución, pero estar consciente de que no es una sentencia firme y que acudirá a instancias superiores como la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proteger sus legítimos derechos.

“Lamentablemente que MC sea un servil de María Eugenia Campos en Chihuahua y que metan la mano hasta en los procesos electorales. Si no fuera de esa manera: ¿Por qué les votaría todo a favor (al PAN) y vendería sus votos para obtener espacios dentro del Poder Judicial?”, concluyó.