Se regularizan pagos a lecheros de Camargo

Tomada de Internet

Camargo– La situación de falta de pago que enfrentaron los productores lecheros de Camargo adscritos a la Unión el” Mimbre-alpas” con Liconsa se ha regularizado durante los primeros días de enero.

“Gracias a Dios ya nos están recibiendo las pipas y ojalá así sigamos todo el año y no tengamos problemas”, dijo Marcelino Rey, presidente de la organización.

Han sido cuatro las pipas que han sido recibidas, lo cual ha beneficiado a los productores, ya que durante la problemática y para no perder el producto, tuvieron que rematarlo, ya que el precio normal es de 8.20 pesos por litro y los productores lo vendieron hasta en $3.50.

“Si se estaba perdiendo mucho, incluso hubo varios compañeros que tuvieron que vender sus vacas porque no tenían modo de seguir manteniéndolas”, comentó Marcelino Rey.

El lechero comentó que Liconsa no les explicó por qué ahora sí estaban recibiendo las pipas, pero él piensa que puede ser debido al nuevo año y por la intervención del diputado Mario Mata, pues después de que se estableció contacto, la situación se regularizó, pero no hay certeza de qué pudo haber cambiado, solo espera que la situación siga así para no afectar más la economía del sector.