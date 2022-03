Rechaza imputado por caso Villarreal a su abogado

Chihuahua, Chih.- Gerardo Hilario C. Ch., alias El Chemis, imputado por el homicidio del exjefe de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Luis René Villarreal Pérez, rechazó al abogado particular Fernando Ruiz Ituarte, como su representante durante la audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 577/2022.

“El Chemis” señaló que quería que su defensa fuera la licenciada Reyna Alejandra Trejo Morales quien asumió su representación al momento de ser detenido pero que, posteriormente, renunció a su cargo como abogada en el caso.

Al iniciar la audiencia, la jueza Claudia Cristina Campos Núñez recibió un escrito en donde el imputado aceptaba a Ruiz Ituarte como su abogado, sin embargo, él mismo tomó la palabra para negar que estuviera de acuerdo con dicho documento.

La juzgadora explicó que la abogada que inicialmente lo representó decidió no seguir con estas funciones y que el documento que le fue exhibido demostraba que nombraba al nuevo defensor.

No obstante, Gerardo Hilario C. Ch. insistió en no aceptar al nuevo abogado y pidió que se le asignara un defensor público, por lo que la juzgadora dictó un receso para realizar este procedimiento.

Cabe señalar que Fernando Ruiz Ituarte es el representante del diverso imputado Ramón M.S., desde la audiencia de formulación de imputación.