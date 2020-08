Piden reembolso por concierto de Carlos Rivera que fue cancelado

Chihuahua- Karina Ortega, presidenta del Club de Fans de Carlos Rivera, comentó que desde hace días ha pedido que le regresen casi 30 mil pesos que pagó por nueve boletos de la zona VIP para la presentación de Carlos Rivera en el Palenque de Santa Rita. Indicó que el mismo artista informó que este año han sido canceladas prácticamente todas las presentaciones por lo que no hay posibilidades de que sea realizada en Chihuahua este año. Añadió que en su caso necesita los tres mil 200 pesos que pagó por el boleto debido a que se economía persona se ha visto afectada y con ese dinero podría enfrentar varios gastos que tiene.

Comentó que lo que esperaban que fuera una gran experiencia al poder estar cerca de su cantante favorito en un palenque se ha convertido en una serie de molestias e incertidumbre, ya que con frecuencia preguntan qué pasará con el dinero que pagaron y que ahora necesitan. “Lo que nos dicen es que la presentación no se ha cancelado y que por eso no nos dan lo que pagamos, pero hace poco Carlos Rivera publicó un video en el que informó que este año todas las presentaciones ya estaban canceladas, entonces no hay justifiación para que no nos regresen lo que pagamos”, mencionó.

Añadió que les resulta injusto que en su caso hayan confiado en una empresa para la compra de los boletos y que han esperado pero en este momento necesitan que les den el dinero para cubrir sus gastos y que no les interesa por ahora que se los quieran hacer válidos el próximo año. "Lo que queremos son respuestas concretas, que nos digan que pasará, ya sabemos que el concierto está cancelado, que no será este año, ahora que la empresa diga cuando nos dará lo que pagamos o que debemos hacer, sabemos que no es culpa de nadie, pero hay responsabilidades que se tienen que enfrentar", apuntó.