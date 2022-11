‘Olvidado, proyecto de petroquímica de Camargo’

Derivado de la propuesta que analiza el Senado en torno de la prohibición de herbicidas y plaguicidas, diputados del Congreso del Estado y un senador por Chihuahua coincidieron en lo benéfico que resultaría reactivar la planta de producción de fertilizantes en Ciudad Camargo, proyecto que anunció el Presidente López Obrador al principio de su mandato y que todo parece indicar, quedó en el olvido.

El senador de Morena, Rafael Espino, exconsejero de Pemex, confirmó que la reactivación de la planta se encontraba dentro de los planes de la paraestatal, sin embargo, dijo que el Ejecutivo Federal ha puesto mayor atención a una planta privada de fabricación de fertilizantes en el estado de Sinaloa.

PUBLICIDAD

“Fue el presidente a Sinaloa a una planta de fertilizantes de capital privado y entiendo que se ha retrasado el proyecto de la planta de Camargo, pero estaba dentro de los planes de Petróleos Mexicanos para rehabilitar esa planta de fabricación de fertilizantes”, declaró.

Federación abandonó el plan

Mario Vázquez, diputado coordinador del PAN en el Congreso, comentó que se han realizado las gestiones pero la Federación, a pesar de haber anunciado el proyecto desde años atrás. Sería importante, dijo, el funcionamiento de esta planta, sobre todo en el contexto actual en donde los fertilizantes han adquirido precios exorbitantes e inaccesibles para los productores.

Luis Aguilar, representante panista del Distrito XX con cabecera en Camargo desde el Sindicato de Pemex en Camargo, la Presidencia Municipal y la diputación hemos hecho visitas y enviado oficios a la Secretaría de Energía para dar seguimiento al tema, pero no hay avances, y no hay recursos etiquetados para su activación pero no vamos a perder la fe porque es un terreno muy grande y estratégicamente ubicado.

Resaltó que en Camargo hay disponibilidad de agua para uso industrial, una gran disposición de energía eléctrica en exceso. “A final del día él vino a anunciar el proyecto y como todo, ya pasaron cuatro años y no hemos visto el mínimo avance, no hay un anteproyecto ni una parte del proceso y en la actualidad sólo queda el cascarón de la planta”.

clozano@diarioch.com.mx