‘No me verá Corral de nuevo en el Cereso’

Chihuahua- El exsecretario general del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez, aseveró que es falsa la versión que dio el gobernador Javier Corral de que debe regresar a prisión, pues dicha resolución fue dictada “por sus empleados en el Poder Judicial”, pero faltan por resolver las instancias federales.

Por ello, consideró que el gobernador Javier Corral “no me verá de nuevo en el Cereso de Chihuahua, porque es falso que yo deba regresar injustamente a prisión, como ya me tuvo mucho tiempo”.

El también exsenador priista por Coahuila, mejor conocido como “La Coneja”, se refirió así al anuncio que hizo Corral Jurado ayer al mediodía, cuando dio a conocer una resolución de un Tribunal de Apelación del Poder Judicial del Estado.

Según el mandatario, la justicia estatal confirmó ayer la sentencia condenatoria por el delito de peculado agravado cometido por Gutiérrez y revocó la pena impuesta de tres años, así como la condena condicional de la que actualmente goza el sentenciado.

“Mediante resolución y en audiencia pública, señaló (el tribunal) un plazo de cinco días para que comparezca (Gutiérrez) ante el juez de control para ser internado en el Centro de Readaptación Social y en caso de no hacerlo, se le considerará prófugo de la justicia”, dijo Corral ayer al dar un mensaje en vivo por las redes sociales de Gobierno del Estado.

Además señaló que se le impusieron más años de prisión al acusado, sin beneficio legal alguno, “por lo que deberá cumplir su condena en prisión”.

Corral consideró que seguramente La Coneja promoverá algún medio de impugnación, “con lo que pretenda retardar la acción de la justicia”.

“La resolución es de sus mozos de estoque”

Entrevistado sobre el anuncio de Corral, Gutiérrez señaló que no fue una sorpresa lo que resolvieron los magistrados del Poder Judicial del Estado, a quien consideró “mozos de estoque de Corral”.

"Corral sólo busca la nota para distraer porque el estado se le está cayendo a pedazos... Es falso que yo deba regresar injustamente a prisión, como ya me tuvo mucho tiempo", declaró.

Explicó que seguirá las instancias correspondientes y que, como había considerado desde hace meses, su caso se resolverá en la justicia federal, porque la estatal está bajo el dominio del mandatario.

“¿Cómo es posible que durante un año y medio la Fiscalía no respondió mi apelación y en unas cuantas horas responden y al día siguiente el tribunal resuelve? Porque eso es lo que pasó, dejaron pasar meses sin moverle y cuando Corral lo ordena reviven el asunto y resuelven... ¿A poco analizaron cientos de horas de audios y videos en un día? Claro que no, ya tenían la resolución hecha al gusto del gobernador”, declaró.

Consideró que la resolución se dio en un momento en que el gobernador necesitaba reflectores o generar algún distractor, siempre con fines electorales, motivación que, dijo, se encuentra detrás de lo que recién dictado por la justicia estatal.

Corral, insistió, está buscando un fin electoral, como puede ser una postulación como candidato de su fiscal César Augusto Peniche, o un distractor para que la gente no cuestione el desastre financiero que tiene en el estado de Chihuahua, al que ha llevado a la quiebra, con déficits anuales de más de 3 mil millones de pesos, “a lo que ninguna entidad en el país puede sobrevivir”.

Ese desastre financiero y la utilidad política, comentó, es lo que ve como razón de fondo para revivior de nuevo su caso, otra vez con falsas acusaciones, sin pruebas, “todo armado por los dichos de alguien que es un delincuente al que ha protegido como testigo Corral”.

Por ello manifestó que la resolución judicial tiene poca relevancia para el caso que él ha llevado a la justicia federal, donde espera salir absuelto.

“Safiro es un mito que inventó Corral”

Cuestionado sobre las acusaciones que pesan en su contra, “La Coneja” comentó que la resolución judicial actual se refiere a un supuesto peculado por 720 mil pesos, de un contrato de su empresa de aviación con el Gobierno del Estado.

“Pero no hubo desfalco alguno, no hubo quebranto al erario, la empresa puso a disposición del Estado los recursos de ese contrato, aún cuando podría cobrarlo porque los servicios de transporte aéreo estuvieron disponibles, aunque no los haya usado la administración pública”, aseveró.

“Eso que alga de un desvío de 700 mil pesos, por favor, es lo que Corral se gasta en las llantas de una de sus blindadas o en el avión y un día de golf”.

Con motivo de ese caso que consideró menor y en el que además aseguró que nunca participó ni el contrato se concretó entre él y el exgobernador César Duarte o funcionarios de su administración, es por el que recurrentemente Corral saca la llamada “Operación Safiro”.

“Safiro es un mito, es un invento de Corral porque... pues porque está loquito. No ha mostrado una sola prueba de que exista dicha operación y que se hayan desviado miles de millones de pesos como dice, y no lo va a hacer ni lo puede sostener en tribunales fuera de su control como gobernador, porque simplemente no existe, por eso estoy en libertad y así voy a seguir”, declaró.

“Claro que Corral sale con que debo presentarme ante los jueces de Chihuahua porque no es abogado, o es un abogado de pajilla, que no conoce de leyes ni de justicia. Es un merolico, eso sí, pero no abogado”.

Por esos distractores y porque el gobernador no se concentra en su trabajo, en vez de construir acusaciones en aras de un proyecto político, “es que el estado se encuentra como se encuentra, quebrado, endeudado, sin liquidez”.

Gutiérrez manifestó finalmente que la resolución judicial de Chihuahua será “atendida por las vías correspondientes”, e insistió en que los chihuahuenses deben estar atentos a la estrategia política de Corral, que busca culpables donde no los hay, para justificar el fracaso de su gobierno, que todos los días es evidente.

