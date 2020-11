De nivel presidencial, blindada de secretario

Ciudad Juárez— La camioneta blindada asignada al secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, presenta equipamiento de un vehículo para uso táctico y no sólo de protección, dijo Adolfo Vega, propietario de una compañía de blindaje ubicada en la frontera.

“Lo que ves en la parte superior de la unidad es una escotilla blindada con capacidad de giro de 360 grados operable desde el interior, equipada con sistema para repeler agresión. Este tipo de equipo se utiliza para unidades de uso táctico, que son para enfrentar a los ‘malos’ en operativos ofensivos”, explicó el también proveedor de unidades blindadas de gobiernos federal, estatal y municipal.

El empresario estimó que el grosor del blindaje de la unidad era comparable con el que usaba la camioneta del expresidente Enrique Pena Nieto y que fue subastada por la Secretaría de Hacienda como parte de las medidas de austeridad decretadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Bestia”, como se le llamó al vehículo presidencial, tuvo un valor de 2.8 millones de pesos y era parte de la flotilla del Estado Mayor Presidencial.

Vega agregó que el costo de este tipo de vehículos, artillados, puede alcanzar el medio millón de dólares según los aditamentos que incluya la unidad vehicular.

Ayer, este medio difundió asignación de la nueva unidad vehicular blindada tipo Suburban al titular de la SSP.

De acuerdo con el reporte, el funcionario de la corporación mostró el vehículo al coordinador del gabinete estatal, Jesús Mesta Fitzmaurice, en la parte posterior del Palacio de Gobierno, en Chihuahua.

En entrevista con medios de comunicación, García Ruiz descartó que haya sido objeto de amenazas por parte del crimen organizado, pero dijo que su labor se entiende como de alto riesgo y es por eso que se requiere de un vehículo de este tipo para que pueda trasladarse por el territorio estatal, indicó El Diario.

Miguel Macías, director de la empresa Impulsora de Seguridad, dedicada a la protección ejecutiva, consideró excesiva la inversión en los aditamentos de seguridad en comparación con la función del servidor público.

“Tres millones de pesos –costo estimado de la unidad– es un gasto excesivo, considerando que el comisionado no es policía, no es operativo, no es ni empático con su gente; lo veo sobrado (el blindaje) para la labor administrativa que él realiza”, dijo Macías, al ser consultado el jueves por El Diario.

El Gobierno del Estado no respondió ayer una solicitud de información sobre el costo de la camioneta ni del blindaje.

La adquisición se da en medio de una situación financiera en la entidad considerada como grave, caracterizada por un déficit en las finanzas públicas y recurrencia a préstamos o deuda de corto plazo.

Especificaciones de la Suburban

Funcionarios de la Fiscalía General del Estado aseguraron ayer a El Diario que la unidad asignada a García Ruiz tuvo un costo de 7 millones de pesos, gasto que cuestionaron por el tipo de labor administrativa que realiza el servidor público.

En esto coincide el empresario Adolfo Vega, de Border Shield and Security Armor Inc.

“Una unidad de funcionario, que no anda en operativos de esta índole, no ocupa traer este equipo, pues su unidad debe ser meramente defensiva. Es decir, para soportar una agresión no esperada y no para enfrentar la misma”, consideró.

Precisó que en la camioneta artillada deben viajar elementos altamente armados, que abren la escotilla para disparar, lo que es una acción tipo militar.

El nuevo vehículo, que será utilizado para el desplazamiento del jefe policiaco, aparenta ser de nivel de grado militar nivel B6 por el grosor de los vidrios.

La unidad de nivel 5 la más común entre funcionarios y tiene vidrios de 42mm de grosor.

“Ésta aparenta tener entre 68 y 72mm de grosor. Además las llantas, de ocho birlos, están reforzadas y cuenta con rines reforzados de grado militar para soportar el peso de la unidad. El vehículo puede pesar hasta 2 toneladas por tener reforzada la suspensión, frenos, motor y chasis”, detalló el entrevistado.

Cuestionado respecto a posibles costos, ya que el Gobierno del Estado se rehúsa a dar a conocer el precio del vehículo, Vega precisó que una Suburban nivel 5 normal, sin accesorios de grado militar, cuesta alrededor de 160 mil dólares. Una nivel B7 sin accesorios de grado militar puede costar alrededor de 220 mil dólares.

“Ya con accesorios que se pueden ver y que no se pueden ver (como tecnología, troneras internas, refuerzo de suspensión, frenos, llantas, rines, etcétera) el costo se puede inflar hasta medio millón de dólares”, aseguró.

