No hay partidos políticos detrás de amparo en la UACh: Venegas

Chihuahua, Chih.- El maestro de la Facultad de Contaduría y Administración Omar Venegas Quintana ofreció está mañana una conferencia de prensa en conocido hotel de la ciudad, en donde habló de los motivos que lo llevaron a interponer el amparo número 1940/2022 en el Juzgado Segundo de Distrito en contra del acto de elección de Luis Alfonso Rivera Campos como rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El catedrático afirmó que el caso del amparo de la UACh, "tendrá trascendencia nacional, escuchese bien. El amparo es a favor de las mujeres, la UACh tiene 67 años con solo rectores hombres", refirió.

El profesor quien dijo acreditar ocho maestrías y seis estudios de doctorado, aseguró que detrás de su amparo, "no hay partidos políticos y otros personajes. Ésto no es así, solo mis ideas y librero, nadie más. La autonomía de la Universidad ya ha quedado resguardada y fundamentado en tesis de jurisprudencia aunque unos no se hayan actualizado. No está fuera del órden Constitucional", aseveró.

Venegas insistió que busca contribuir a que haya una verdadera participación ciudadana en los procesos electivos en la UACh.

Porque las mujeres no puede ser rectoras?, cuestionó, se está dando una discriminación a la mujer, subrayó.

El catedrático dijo que las especulaciones políticas son equivocadas.

Citó que los legisladores locales actuaron de manera indebida al haber adicionado apenas el 16 de julio de 2022, es decir un mes antes de la elección en la Universidad, un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley Orgánica de la UACh, en donde establecen que el principio de paridad de género,entrará en vigor 180 días después para la elección de rector, "esto es un hecho, la paridad de género no está garantizada, es una mentira", expresó.