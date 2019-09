Niegan a maestras acceso a edificios de Gobierno

Chihuahua.- La representante de las egresadas de la Normal Rural de Saucillo, denunció que debido a las manifestaciones que han estado llevado a cabo, se han enterado de que les han incrementado la vigilancia en cada uno de los puntos donde ellas se encuentran e incluso les han impedido el acceso a edificios donde alberguen oficinas del gobierno estatal.

“Nosotras estamos aquí desde alrededor de las 8:00 de la mañana y cuando empezamos a llegar vimos que fuera de lo común había mucha vigilancia con la presencia de estatales dando rondines”, comentó la representante.

En este sentido, declaró que fue durante la mañana del día de ayer cuando se percataron que la seguridad del edificio Héroes de la Revolución, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh), Palacio de Gobierno, así como la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (Cespd) hay policías estatales que están a cargo de la propia seguridad del edificio.

Denunciaron, que normalmente hay un personal de seguridad en estos edificios públicos, pero no policías, por lo que aseguró que incluso para acceder al baño no se les ha permitido el paso, y si en el mejor de los casos la respuesta del elemento de seguridad es buena, no las permiten pasar en grupo o bien les hacen una serie de preguntas antes de entrar.

Reprobaron, que solo por llevarse la finta de que pudieran parecer o no estudiantes o egresados normalistas están poniendo filtros en estos edificios del gobierno para acceder. Finalmente, aseguraron que sin importar que ya lograran ellos apreciar la presencia de militares al exterior del palacio del Ejecutivo Estatal, ellas continuarán en estos cuatro puntos de forma pacífica para no dar pie a que las vuelvan a golpear o detener.