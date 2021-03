Video: Llama Maru a defender legado de las mujeres

Cortesía

Ciudad Juárez— En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Maru Campos Galván difundió hoy un mensaje a través de redes sociales en el que llamó a defender el legado de las mujeres que han librado diversas batallas por la defensa de diversos derechos, principalmente aquellos que brindan acceso a la participación pública.

Campos Galván, agradeció el apoyo de todas las mujeres que se han acercado a brindar su respaldo tanto en lo público como en lo privado y expresó que “solo juntas son más fuertes que cualquier adversidad”.

“Hoy, 8 de marzo, es un día para rememorar la lucha histórica que tantas mujeres han librado para defender nuestros derechos; especialmente aquellos que nos brindan acceso a la participación en la vida pública”, expresó.

Mencionó que hace apenas un poco más de 60 años, las mujeres en México estaban luchando por su derecho al voto, y hoy, cada vez hay más mujeres ocupan los cargos de representación más importantes en el mundo; “mujeres que son ejemplo y referente para todas, y debemos apoyar y seguir en su camino”, expreso.

Y a nosotras, añadió, nos corresponde fortalecer ese legado, pero, sobre todo, hacerlo por nuestras niñas y jóvenes, para demostrarles que sí podemos aspirar a servir a nuestra gente desde lo público, y alcanzar cualquier meta a la que podamos aspirar.

Expresó que en los últimos meses, más que nunca en toda mi vida, he sentido el apoyo de muchas mujeres; “he sentido su acompañamiento, su solidaridad, y han sido un gran soporte para mí. Hoy en particular, agradezco la manifestación de sororidad de tantas mujeres juarenses que me han mostrado su apoyo con mensajes y un desplegado”, manifestó.

Dijo que está convencida de que sólo juntas son más fuertes que cualquier adversidad, “sólo juntas somos más fuertes que el odio; y sólo juntas seguiremos creciendo, para apoyarnos y seguir impulsándonos hacia ese futuro que queremos heredar a las que vienen detrás de nosotras. Hoy, como siempre, sigamos juntas por todas las mujeres, expresó.