Chihuahua.- Maestros de los niveles de educación básica, han mostrado esperanza para que una vez que se les aplique la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) en mayo, regresen a clases presenciales, que son vitales para el aprendizaje de los estudiantes.

Por ejemplo, a nombre de los pertenecientes a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el secretario general, Éver Avitia Estrada, había declarado que existe una urgencia de retornar a las clases presenciales, porque la pandemia no sólo ha traído problemas económicos y de salud, sino también retrocesos en el aprendizaje, ya que la modalidad a distancia ha sido complicada.

Reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal para que sean vacunados los docentes y posiblemente reincorporar la modalidad presencial poco a poco del actual ciclo escolar para junio de este año.

En su opinión personal como maestra, Wendy Vanessa Santana Ramírez, quien imparte clases en la Primaria 2 de Octubre, comentó que el deseo de volver a las aulas es muy grande, sin embargo existen dudas sobre la efectividad de la vacuna, especialmente por diversos casos de efectos secundarios.

Con 15 años de experiencia como docente, sintió el cambio de presencial a virtual de una manera muy drástica, en la que resintió la carga más del doble, además de ser sumamente compleja la enseñanza al 100 por ciento, pero es importante que las medidas sanitarias sean muy específicas y una buena organización para que tanto maestros como alumnos, estén en un ambiente seguro.

“En resumen y según la opinión de la mayoría de mis compañeros, sí queremos regresar pero no estamos preparados para un regreso seguro. Al menos no por ahora. Esperemos se hagan las cosas bien, las vacunas funcionen y volvamos a una normalidad adecuada, porque en verdad, la modalidad a distancia no está funcionando”, comentó la también madre de familia.

jnunez@diarioch.com.mx