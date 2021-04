Video: 'Audiencia vs Maru hasta que Fiscalía entregue toda la información'

El Diario de Chihuahua El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- El defensor de María Eugenia Campos Galván, Francisco Molina Ruíz, explicó que el propio juez de control le señaló a los agentes del ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción que no daría una nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación hasta que no entreguen todas las copias de la carpeta de investigación.

“Ya incluso el mismo juez de control señaló que ya no va a señalar fecha, porque pues siendo esta la segunda audiencia que se celebra, él no quiere incurrir de nueva cuenta en otro fracaso desde el punto de vista de volver a acudir todos y el ministerio público no haya completado su tarea” declaró el defensor al concluir la audiencia.

Molina Ruiz expresó que no ha habrá nueva fecha, en virtud de que el ministerio público no ha acabado de entregar las cosas que conforman la carpeta de investigación número 3022/2020.

El defensor de la candidata a gobernadora comentó que no era válido que apenas en estas fechas, comiencen a pedir al ayuntamiento sus cuentas públicas del 2017 y 2018 para someterlas a revisión.

Recalcó que la única finalidad de llevar a cabo dichas audiencias, era la de lastimar a la candidata durante el proceso electoral.