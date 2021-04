Garantiza Loera que habrá internet en las plazas públicas de Chihuahua

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— Juan Carlos Loera, candidato a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua (Morena, PT y Nueva Alianza), asistió a un encuentro con jóvenes para escuchar y atender sus preocupaciones, y con quienes se comprometió a lograr que todas las personas en edad de cursar la prepa lo harán con apoyo de su gobierno y también garantizó que habrá internet en las plazas públicas de Chihuahua para que los jóvenes puedan conectarse y atender sus clases, se dio a conocer esta noche a través de un comunicado.

Señala que también se comprometió a entregar una Tablet a cada estudiante que curse la secundaria, ya que está convencido que son tan necesarias como los libros de texto.

Menciona que en el Foro de escucha con jóvenes, realizado esta tarde en esta ciudad, el candidato explicó que está convencido que una de las soluciones para alcanzar la pacificación del estado es lograr que todo adolescente acuda a la preparatoria, porque las estadísticas refieren que la mayoría de los delincuentes no acabaron la secundaria.

Explicó que ha visto en las colonias que los jóvenes viven un escenario lúgubre de precarización del trabajo, y por ello anticipó que con la cuarta trasformación en Chihuahua este escenario va a cambiar con una gran política de becas. Ofreció continuar con las brigadas en las colonias y comunidades rurales de Chihuahua y se llamarán servidores de Chihuahua.

“Yo me comprometo, aquí frente a ustedes, a que van a continuar, van a continuar las brigadas, ya no van a buscar el voto, ahora lo que van a buscar entre otras cosas, pero principalmente, es a todos los jóvenes en edad de secundaria que no estén yendo a la escuela para apoyarlos, ¡esa es la solución!”,expresó.