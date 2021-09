Intercambió Estado con Coahuila medicamento a punto de vencer

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván, informó que tras un acuerdo con el estado de Coahuila, lograr acomodar el medicamento que estaba a punto de caducar, al intercambiarlo con el gobierno de Coahuila.

“Estoy muy agradecida con el gobierno del estado de Coahuila, hay tenemos un pendiente con la gobernadora porque se nos dejó transferir el medicamento que estaba a punto de caducarse, lo mandamos allá para que lo usaran”, comentó.

Campos Galván refirió que este medicamento alcanzó a utilizarse antes de su fecha de vencimiento y del cual de manera oportuna, se informó que lo localizaron en una bodega almacenado.

Ante esto, el gobierno del estado de Chihuahua recibió medicamento oncológico, que podrá ser utilizado en pacientes.

“Esas son de las cosas que un equipo, que un gobernante, que los funcionarios tenemos que ver cómo y no cruzarnos de brazos y decir no tengo o no hay”, comentó.