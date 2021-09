El de Madero no es un grupo parlamentario: Vázquez

Chihuahua, Chih.- “Si se logra la integración de este grupo de amigos, porque no puede ser grupo parlamentario, finalmente la vía para contener a Morena y preservar condiciones de libertad, de estado de derecho, de democracia… en el PAN, no hay otra vía”.

Así lo comentó el diputado Mario Vázquez, virtual miembro del próximo Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien señaló que si Madero no consultó al partido sobre este movimiento, podría recibir sanciones.

“Yo no lo veo negativo, lo negativo sería si el senador no está consultando, no está interactuando con la dirigencia nacional, entonces yo sí lo cuestionaría y sí sería un desacato de su parte.

Dijo confiar en que Madero sostendrá su palabra en el sentido de que el objetivo de la formación de este grupo sea para contener a Morena en la Cámara de Senadores, y por lo tanto, tendrían que caer en respaldo del PAN durante las votaciones de asuntos trascendentales.

Consideró que Morena es quien pierde más al final, debido a que tres miembros del grupo pertenecen a las filas de ese partido.