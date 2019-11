Inseguridad ahuyenta el progreso, reclama LeBaron

Ciudad Juárez— Adrián LeBaron, líder de la comunidad mormona, destacó la necesidad de liberar de la violencia a municipios productores de Chihuahua y Sonora para que puedan progresar.

Dijo que los habitantes de la colonia LeBaron generan trabajo en la pizca de productos como nuez y chile para miles de pobladores de la región.

“Si visualizamos esos municipios, la posibilidad de progreso que existe en los mismos, yo le quiero preguntar al presidente de la república qué va a hacer para liberar a los municipios del crimen organizado”, dijo a El Diario el chihuahuense, originario de Gómez Farías.

“Se da trabajo como a 5 mil gentes, pero como mil llegan de los municipios vecinos, de Casas Grandes, de Buenaventura y de otros pueblos, es una importante mano de obra”, dijo el padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas asesinadas el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.

Si no hay seguridad no hay progreso y si no hay progreso no hay libertad, expresó el integrante de la comunidad que después de ser atacada el miércoles a través de las redes sociales, ayer recibió apoyo con la leyenda “LeBaron México te Apoya”.

“Es increíble la cantidad de gente que viene de otros municipios, y están agradecidos porque nosotros le pagamos muy bien a la gente, dos o tres veces comparado con una maquila de Juárez”, dijo.

LeBaron, quien encabezará el próximo domingo una marcha para exigir seguridad en el país –especialmente en los dos estados que habita su comunidad mexicoestadounidese–, a un año de la toma de posesión del actual presidente, se reunirá un día después, el lunes 2 de diciembre, con el presidente de México para conocer los avances de las investigaciones del multihomicidio.

El padre de Rhonita Miller, quien fue asesinada e incinerada junto a cuatro de sus hijos, destacó que fue un acto de terrorismo lo que hicieron con sus familiares.

“Yo sé que en México hay un millón de sicarios, de un modo u otro entre droga, huachicoleo, coyotes… Yo le quiero pedir al presidente de la República que no seamos municipios abandonados, que nos ayuden a recuperar nuestra autonomía”, subrayó.

LeBaron lamentó que al Ejecutivo esté secuestrado en Galeana por el crimen organizado y que el juez más cerca esté en Casas Grandes, cuando el municipio debería de tener los tres poderes para que se hiciera un balance de poder.

Las comunidades mormonas se asentaron en el norte de México desde el siglo XIX, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz les dio asilo político y religioso debido a la persecución que sufrían en Estados Unidos.

“Así llegaron comunidades a Chihuahua, de las que descendemos”, y en Sonora la comunidad LeBaron tiene más de 55 años, “está en construcción, estos huertos y estas casas son el fruto de décadas de trabajo”, explicó Julián LeBaron durante el funeral de sus familiares.

En el rancho La Morita hay unas 30 casas, la mayoría de la comunidad LeBaron, pero antes de la masacre y tras las amenazas recibidas en agosto ya se habían ido unas 10 familias, mientras otras 50 personas partieron el sábado pasado.

En Bavispe los pobladores reconocen que los mormones son los principales generadores de empleo en la ganadería y la agricultura, principalmente de nuez, granada y chile chiltepín, por eso temen que el éxodo hacia Estados Unidos continúe y los mexicanos tengan problemas de desempleo.

