Ciudad de México— Al salir de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Adrián LeBaron se dijo contento por los avances de la investigación de la masacre de nueve integrantes de su familia, aunque advirtió que aún está a medias.

"Estamos contentos de que no nos dieron atole con el dedo, estamos contentos pero no podemos expresar (lo que nos informaron), está peligroso para nosotros mismos", expresó.

En la reunión en Palacio Nacional, la cual duró más de dos horas, también se acordó tener otro encuentro dentro de un mes.

"Vamos a estar en comunicación con él (el presidente) y también vamos a estar atendiendo desde nuestro rancho el caso", agregó.

"Yo sí creo que el compromiso está, pero de mi parte me siento impotente y el presidente dice 'está muy difícil'".

Adrián LeBaron aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ya los está atendiendo, pero ellos nunca plantearon el intervencionismo.

En el encuentro, comentó, también estuvo el Fiscal General de la República, y los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Cancillería.

En tanto, Julian LeBaron pidió unidad en la sociedad para combatir la inseguridad en el país.

"Vamos a ayudarle a la autoridad, pero también le vamos a exigir", expresó.

Entrevistado afuera de Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard comentó que el presidente les dijo que él encabeza la indignación de México.

"Nosotros consideramos a ellos ciudadanos mexicanos, por lo tanto el tema de Estados Unidos fue colateral, ¿Qué se dijo ahí? Cooperación sí, intervención no", reiteró.