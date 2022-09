Impulsa Miriam Soto trabajo en Meoqui

Chihuahua.- La alcaldesa de Meoqui Miriam Soto Ornelas, informó en entrevista para El Diario de Chihuahua que, el municipio que ella encabeza se ha logrado la generación de más de mil empleos en un año y que, además, se han abierto diez nuevos negocios.

“Nosotros implementamos el Sistema Municipal de Empleo, que este, va más allá de una bolsa de trabajo, pues consiste en darle seguimiento al caso de cada una de las personas que lo solicitan y que son contratadas; pero además, generar ese vínculo con las empresas”, expresó la edil municipal.

En este mismo sentido, Miriam Soto, externó que, en lo que va de esta administración se han aperturado 10 nuevos negocios que van desde una tienda Coopel, hasta tiendas de autoservicio.

“Un claro ejemplo, es la primera Farmacia Guadalajara y bueno, esto trae consigo, grandes aportaciones a nuestro municipio pues son importantes fuentes de empleo”.

En lo que respecta a las inversiones de empresas nacionales e internacionales, se encuentra la construcción de la planta maltera misma que, abastecerá a la empresa Heineken; esta, se instalará en el municipio y el proyecto podría beneficiar a los agricultores de la zona mediante el impulso al cultivo de la cebada.

“Esta es la primera a nivel nacional y va a estar en Meoqui; es la primera que este corporativo va a tener en el país; se espera que para el próximo año, esta quede inaugurada. Algo de mucho beneficio, es que estamos buscando que esta inversión se vea reflejada en el servicio de nuestra gente y que la gente comience a cultivar la cebada que de hecho, consume menos agua que otros cultivos como el maíz y el trigo”, dijo la funcionaria.

Miriam refirió además que, la inversión para construir y equipar la planta es un tanto considerable, mencionando que están incluidos los estudios y la estrategia. Pero de manera extraoficial, se menciona que serán 120 millones de dólares los que se invertirán en Meoqui y que actualmente en la construcción se están empleando a más de 500 personas.

Entre las acciones destacables, se encuentra el anuncio que hizo la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván en la presentación del primer informe de gobierno de Miriam Soto en donde dijo que, se invertirán más de 40 millones de pesos (mdp) en la rehabilitación del Acceso Norte y de la calle Aldama, en la cabecera municipal.

“Esta es una de las obras más significativas, es algo que ha sido parte fundamental, sobre todo esta obra de infraestructura que también es el acceso principal”.

Las obras se desarrollarán con una inversión conjunta Estado-Municipio, como parte de una serie de acciones que su Gobierno efectúa en la región, entre las que resalta la inversión de más de 23 millones de pesos para la reparación de caminos y calles, y del tramo carretero Camargo-Delicias.

Entre otros de los programas importantes de esta joven mandataria, se encuentra la primera entrega de los siete mil apoyos de uniformes y zapatos escolares para niños y niñas de kínder, primaria y secundaria, apoyo que contribuye a la economía familiar mediante un vale con valor de trescientos pesos, mismo que podrán canjear en negocios del municipio contribuyendo el consumo local.

“Esto es un compromiso que ya habíamos hecho, este programa busca beneficiar la economía de las familias; es importante recordar que este programa sigue abierto”.

Este proyecto, es para las personas de Cabecera Municipal y zonas cercanas y en caso de requerir mayor información, la ciudadanía se puede contactar al 639 473 0521”.

¿Quién es Miriam Soto?

Miriam Soto, alcaldesa de meoqui, es una joven de 31 años que, ha ocupado cargos como regidora del ayuntamiento, como secretaria del ayuntamiento y como directora de Desarrollo Social en el 2019 al 2021 y estuvo como presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional.

“Yo soy arquitecta de profesión, la mayoría de las personas me dicen que hago en la política y bueno, la verdad, es que me gusta mucho mi carrera, mi profesión pero también me ha gustado mucho el servicio público”.

Para ella, el estar al frente de este municipio ha sido algo muy significante, pues al final del día es muy gratificante quedarse con la satisfacción de poder ayudar a las demás personas.

“Sí hay momentos en los que digo, “ay, cuántos problemas qué estoy haciendo aquí”, pero después siempre llega un momento que es muy satisfactorio y no tanto por el reconocimiento sino porque, da felicidad y entusiasma el estar haciendo las cosas de una manera correcta”, señaló la funcionaria.

Entre sus gratas experiencias, contó el caso de Cinthia, una mujer a la que le dio la oportunidad de vender seguros a las afueras de la presidencia municipal.

“Ella tenía ganas de superarse y nos pidió permiso para poner su módulo de venta de seguros afuera de la presidencia Municipal y le brindamos esa oportunidad; y es muy bonito darte cuenta del impacto que generas con lo que haces”.

De acuerdo con lo que ella cuenta, no importan las noches de desvelo y aunque a veces, se tiene que sacrificar asuntos familiares y/o personales, al final del día es un honor y vale la pena poder dejar un granito de arena en la sociedad.