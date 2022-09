Admite Congreso juicio político vs Corral

Chihuahua— La Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado admitió dar entrada al análisis de juicio político y declaración de procedencia que promovió el magistrado Gabriel Sepúlveda en contra del exgobernador Javier Corral.

En la misma sesión los legisladores desecharon las dos denuncias presentadas por el abogado Gerardo Cortinas y hoy estarían conociendo de la denuncia de Otto Valles, quien estaría ratificando la misma por la mañana.

El documento, presentado el pasado 30 de agosto en la Oficialía de Partes de la sede legislativa se basa en supuestos actos y omisiones cometidos durante la gestión de Javier Corral Jurado, particularmente la publicación de dos decretos mediante los cuales se destituyó al magistrado Sepúlveda de la presidencia del TSJ y se disolvió el Consejo de la Judicatura.

El sentido de la votación fue de tres a favor, una abstención y uno en contra, presentados de la siguiente manera: Gabriel García Cantú, del PAN, abstención; Carlos Olson, PAN, a favor; Omar Bazán Flores, PRI, a favor; Alfredo Chávez Madrid, PAN, a favor, y Óscar Avitia Arellanes Morena, en contra.

Tres integrantes de la comisión no acudieron a la sesión: Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano; Yessenia Guadalupe Reyes, del PAN, y Amelia Deyanira Ozaeta, del Partido del Trabajo, todos ellos suplentes.

En el contenido de la denuncia del magistrado Gabriel Sepúlveda se presentan argumentos por las supuestas violaciones que cometió el exgobernador en contra de la autonomía del Poder Judicial del Estado, ya que en noviembre de 2016 habría operado desde el Ejecutivo para destituirlo como presidente del Tribunal Superior de Justicia y en su lugar imponer a Julio César Jiménez Castro.

“Estamos presentando la denuncia de juicio político para que se integre una propuesta al Congreso del Estado por las violaciones a la Constitución, porque se hicieron omisiones trascendentes para las instituciones estatales”, señaló Sepúlveda hace ocho días cuando presentó la denuncia.

En abril del 2018 la Suprema Corte de Justicia suspendió el decreto y destituyó a Jiménez Castro, sin embargo, Sepúlveda declinó a regresar al cargo. En su lugar se nombró a Pablo Héctor González.

Ante los hechos, Sepúlveda consideró que Corral provocó una crisis de constitucionalidad en el estado y aseguró que el hecho no se equipara a la llamada ‘oxigenación del Poder Judicial’ que se implementó en los tiempos de César Duarte, por medio de la cual él llegó a la magistratura.

El magistrado sustenta su demanda en la participación del Ejecutivo, al acceder a realizar una publicación extraordinaria del Periódico Oficial para publicitar el decreto, que en automático implicó el cese en su función de presidente del TSJ y la destitución del Consejo de la Judicatura, generando una violación al principio de división de poderes e independencia judicial.

Básicamente se basa en la sentencia de la SCJN que declaró inconstitucional aquellos transitorios, en la cual se señala que existió una intromisión de los poderes demandados (Ejecutivo y Legislativo) en el TSJ.

Ayer por la noche se desahogaron otras dos solicitudes de inicio de juicio político en contra del exgobernador, promovidas por el ciudadano Gerardo Cortinas, las cuales fueron desestimadas.

Las denuncias fueron presentadas el 26 y 30 de agosto, las cuales señalaban omisiones en el ejercicio de su gobierno.

En el primer caso, por supuestas irregularidades en el pago de aportaciones por parte de la Secretaría de Hacienda a Pensiones Civiles del Estado y en la segunda, a causa de un nombramiento irregular al interior del Consejo de la Judicatura.

Los legisladores dijeron que existió omisión en el ofrecimiento de los medios de prueba, por lo que ratificaron la no admisión.

En su intervención, el diputado Omar Bazán dijo que el hecho de su no aceptación no representa que los alegatos presentados no sean verídicos, sino que no se sustentan tal y como lo marca la ley.

Una cuarta denuncia no fue enlistada en el orden del día. Se trata de la que fue presentada por el empresario parralense Otto Valles, quien trató de ratificar su denuncia en oficialía de partes, pero no encontró personal del Poder legislativo. Hoy en la mañana se presentará a realizar dicho trámite.

La Comisión Jurisdiccional podría sesionar durante el día para tratar dicha denuncia en particular y determinar el inicio del juicio político contra Corral, por dicha denuncia y las interpuestas por el magistrado Sepúlveda, ya admitidas el día de ayer por la noche.

¿Qué es?

Es un proceso judicial que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones. En una democracia, por lo general la acusación y el proceso son facultades exclusivas del Poder Legislativo.