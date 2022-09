Toma protesta Enrique Ureña Bogarín como nuevo titular del IMSS en Chihuahua

Ciudad Juárez.- Enrique Ureña Bogarín asumió este martes como nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, tras el nombramiento emitido el pasado 31 de agosto por los integrantes del pleno del H. Consejo Técnico.

En un comunicado se dio a conocer que la toma de protesta fue encabezada por el director de Operación y Evaluación, maestro Javier Guerrero García, y la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados, licenciada Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, en representación del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo.

PUBLICIDAD

En su mensaje, reconocieron el trabajo realizado por el doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón al frente de esta Representación en Chihuahua, y exhortó a los integrantes del Cuerpo de Gobierno a seguir trabajando en beneficio de la derechohabiencia.

En su participación, Ureña Bogarín, médico especialista en Medicina Familiar, originario de Zapopan, Jalisco, se comprometió a dar continuidad a los proyectos, las políticas públicas y las estrategias implementadas por la Institución a nivel nacional para fortalecer las condiciones de salud y la seguridad social de las y los derechohabientes en el estado.

Enfatizó que la fortaleza del Seguro Social está en las y los trabajadores, por lo que afirmó caminará de su mano para que la derechohabiencia chihuahuense se vea beneficiada con un servicio digno, en base a un trato humano, con gran calidad y calidez.

“Estoy convencido que los retos son grandes en esta tierra de gran extensión territorial; sin embargo, existe el trabajo y la voluntad de todas y todos los que formamos esta gran familia IMSS para salir adelante”, resaltó.

Trayectoria

• Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, designado mediante un proceso novedoso de selección.

• Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación Quintana Roo.

• Coordinador de Prevención y Atención a la Salud en la Delegación Quintana Roo.

• Coordinador de Programas Médicos en la División de Mejora a la Gestión de Servicios de Salud de la Coordinación de Políticas de Salud de Nivel Central del IMSS.

• Coordinador de Investigación en Salud de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas en Quintana Roo.

• Coordinador de Planeación y Enlace Institucional en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas Delegación Veracruz Sur.

• Publicó su tesis (Prevalence Of Pre-Diabetes In Young Mexican Adults in Primary Health Care) en la revista Family Practice de la Universidad de Oxford en el 2015.

• En el ámbito académico, actualmente pertenece a diferentes asociaciones y colegios nacionales e internacionales.

• Ha participado en el Grupo Binacional de Investigación Colaborativa, Grupo Binacional Canadá y México, combatiendo la obesidad infantil.