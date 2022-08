Finaliza RPP procedimiento contra notario

Chihuahua.— El director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, Manuel Tabuenca, informó que han sido levantadas las medidas cautelares que suspendían al Notario 4 Luis Raúl Flores, por orden de un juez de Distrito y adelantó que en las próximas semanas se dictará resolución en el procedimiento una vez que han sido desahogadas las pruebas.

El procedimiento administrativo iniciado durante la administración de Javier Corral Jurado en contra del notario público No. 4, Luis Raúl Flores Sáenz, fue reanudado por el Registro Público de la Propiedad y el Notariado (RPP), luego de que la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Distrito dentro del juicio de amparo 514/2021, promovido por el mismo fedatario, causara ejecutoria.

El titular del Registro Público, Manuel Tabuenca Córdoba, señaló que el procedimiento administrativo se encontraba detenido en tanto se resolvía de fondo el amparo que el notario interpuso.

Tabuenca Córdoba explicó que Flores Sáenz ya fue notificado sobre el retiro definitivo de estas medidas, toda vez de que la justicia federal determinó que eran ilícitas e inconstitucionales pues la suspensión temporal de la patente no puede ser aplicada al inicio de un procedimiento administrativo, sino hasta que se haya emitido una resolución firme.

Fue en febrero de 2021, cuando el entonces gobernador Javier Corral anunció que se abriría un procedimiento administrativo en contra del licenciado Flores Sáenz por faltas a la función notarial, luego de que el notario brindara una entrevista en la que decía desconocer las 34 copias de los recibos de la llamada nómina secreta de César Duarte Jáquez que, supuestamente, habían sido certificados en su notaría y que fueron publicados por El Heraldo de Chihuahua días antes.

Por este procedimiento se le impuso, como medida cautelar, una suspensión de sus funciones durante seis meses, por lo cual el notario interpuso dicho amparo, en el que se le otorgó una suspensión provisional que le permitió reabrir su notaría tres semanas después del cierre.

El director manifestó que la resolución del procedimiento podría tomar 15 días, pues sólo resta que el área jurídica analice la información que obra en el expediente. Detallo que ya se han desahogado las pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas el informe presentado por el perito José Arturo de la Cruz Jurado que confirma que las firmas del notario que aparecen en los recibos fueron falsificadas mediante un mecanismo de calca y error, además de que los sellos fueron copiados.

Rubí Cabello López, abogada de Flores Sáenz, adelantó que la resolución a la que llegará el RPP no es otra que la no responsabilidad del licenciado Flores Sáenz, pues no sólo se le intentó suspender ilegalmente de sus funciones, sino que, desde el comienzo, el procedimiento estaba viciado al haberse iniciado a través de una denuncia del Ministerio Público y no a solicitud de las partes directamente relacionadas con los documentos, como lo establecen las normas.

También puntualizó la resolución de la autoridad federal acredita la honestidad de Flores Sáenz a quien, por motivos que desconocen, se le persiguió de manera insidiosa y se le causó un daño a su prestigio, reputación y honorabilidad.

Por ello, la jurista reiteró que, una vez solventado el procedimiento administrativo por el RPP, se analizarán las acciones legales que podrían seguirse para buscar la reparación de este daño.