Estoy pagando mi castigo ahora mismo: chofer de camionazo

Sabe Dávila Martínez que afuera del hospital donde se encuentra todavía se habla mucho del accidente, de las 14 víctimas mortales, de los heridos, de las negligencias gubernamentales en el caso por la proliferación de los camiones “pirata”.

“Sinceramente quiero pedirles el perdón, quiero pedirles perdón porque créanme que de todo corazón yo no quise causarle el daño a nadie, yo solamente era un conductor de esta empresa, lo único que yo hacía era trabajar para mantener a mis hijos, para darles qué comer”, dice.

“Entiendo todo su dolor, porque créame, yo soy una víctima más, perdí mi brazo, mi dolor de cabeza, todo lo que traigo, aparte tengo un dolor interno que perdí a mi hermano... quisiera que ellos también comprendieran mi dolor porque yo ni siquiera pude estar con mi hermano, a mi hermano ya lo sepultaron y yo aquí sigo en esta cama, ni siquiera me puedo levantar”.

Señala que jamás hubiera querido causar tanto dolor a toda esa gente afectada, “yo traté de evitarlo, se lo juro, si en mis manos estuviera, daría todo para que esto no hubiera pasado... causé un daño y lo sé, pero no fue con la intención de hacerlo, sólo pido que la gente me comprenda y entienda que yo también estoy sufriendo de una manera terrible, mi castigo yo lo estoy pagando ahorita mismo”.